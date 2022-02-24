https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774611580.html

Евросоюз обнародовал список россиян, попавших под санкции

Евросоюз обнародовал список россиян, попавших под санкции - РИА Новости, 24.02.2022

Евросоюз обнародовал список россиян, попавших под санкции

Евросоюз опубликовал список россиян, попавших под санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также ввел санкции против ряда банков... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T02:15

2022-02-24T02:15

2022-02-24T05:45

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Евросоюз опубликовал список россиян, попавших под санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, а также ввел санкции против ряда банков и ограничил операции с госдолгом.Санкции, которые главы МИД ЕС согласовали во вторник, введены против 351 депутата Госдумы, голосовавших за признание независимости республик, еще более двух десятков физлиц и организаций. Под ограничения, в частности, попали министр обороны Сергей Шойгу, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян и официальный представитель МИД Мария Захарова.Санкции также введены против вице-премьера Марата Хуснуллина, министра экономического развития Максима Решетникова.Кроме того, в список включены глава администрации президента Антон Вайно, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский санкций избежал, так как лежит в больнице с коронавирусом и не участвовал в голосовании по признанию ДНР и ЛНР.Кроме того, санкции введены против банка "Россия", Промсвязьбанка и ВЭБ. РФ, а также Агентства интернет-исследований. ЕС также наложил ограничения на определенные операции с ценными бумагами правительства и Центробанка России, которые будут выпускаться после 9 марта. С 23 февраля запрещено предоставлять России новые кредиты.Ограничения вступили в силу с момента публикации документа.Включение в санкционный список ЕС означает запрет въезда на территорию Евросоюза и замораживание активов на территории союза для физлиц, а также замораживание активов организаций. Европейским гражданам и организациям запрещено передавать средства фигурантам списка.Евросоюз также запретил импорт товаров из неподконтрольных Киеву территорий бывших Донецкой и Луганской областей. Гражданам ЕС запретили "приобретать какие-либо новые или расширять существующие права собственности на недвижимость, расположенную на указанных территориях". Вводится запрет на полную или частичную покупку компаний в этих регионах, на предоставление им финансирования. Запрещается также создавать совместные предприятия.Индивидуальные санкции против граждан России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Сейчас в списке, согласно данным, значатся 555 физлиц и 52 организации.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Он подписал соответствующие указы. Также российский лидер поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Путин объяснил, что принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774600730.html

https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774599653.html

https://ria.ru/20220224/borrel-1774610139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия