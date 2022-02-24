07:15 24.02.2022 (обновлено: 07:32 24.02.2022)
Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины
Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолетов
Пассажирский самолет в небе
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Воздушное пространство России у границ Украины закрыто для гражданских самолетов в связи с угрозой безопасности из-за применения военной техники, следует из соответствующего уведомления авиавластей РФ (имеется в распоряжении РИА Новости).
"Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники в районе, ограниченном координатами… далее по западной границе Украины... далее по западной границе Республики Беларусь", - говорится в уведомлении.
Как уточняется, запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Максим Горбачев