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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/samolety-1774628173.html
Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины
Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины - РИА Новости, 24.02.2022
Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины
Воздушное пространство России у границ Украины закрыто для гражданских самолетов в связи с угрозой безопасности из-за применения военной техники, следует из... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:15
2022-02-24T07:32
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Воздушное пространство России у границ Украины закрыто для гражданских самолетов в связи с угрозой безопасности из-за применения военной техники, следует из соответствующего уведомления авиавластей РФ (имеется в распоряжении РИА Новости).Как уточняется, запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина, в мире, россия
07:15 24.02.2022 (обновлено: 07:32 24.02.2022)
 
Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины

Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины для гражданских самолетов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Воздушное пространство России у границ Украины закрыто для гражданских самолетов в связи с угрозой безопасности из-за применения военной техники, следует из соответствующего уведомления авиавластей РФ (имеется в распоряжении РИА Новости).
"Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники в районе, ограниченном координатами… далее по западной границе Украины... далее по западной границе Республики Беларусь", - говорится в уведомлении.
Как уточняется, запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецк - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Корреспондент РИА Новости сообщил, что обстановка в Донецке спокойная
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреРоссия
 
 
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