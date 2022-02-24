https://ria.ru/20220224/samolety-1774628173.html

Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины

Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины - РИА Новости, 24.02.2022

Россия закрыла воздушное пространство у границ Украины

Воздушное пространство России у границ Украины закрыто для гражданских самолетов в связи с угрозой безопасности из-за применения военной техники, следует из... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:15

2022-02-24T07:15

2022-02-24T07:32

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Воздушное пространство России у границ Украины закрыто для гражданских самолетов в связи с угрозой безопасности из-за применения военной техники, следует из соответствующего уведомления авиавластей РФ (имеется в распоряжении РИА Новости).Как уточняется, запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, в мире, россия