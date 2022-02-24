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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/samolety-1774619609.html
Украина ограничила полеты в своем воздушном пространстве
Украина ограничила полеты в своем воздушном пространстве - РИА Новости, 24.02.2022
Украина ограничила полеты в своем воздушном пространстве
Полеты гражданских самолетов в границах воздушного пространства Украины ограничены из-за возможных угроз гражданской авиации, сообщает международная система... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T05:16
2022-02-24T06:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полеты гражданских самолетов в границах воздушного пространства Украины ограничены из-за возможных угроз гражданской авиации, сообщает международная система оповещений для авиаперсонала NOTAM.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина
05:16 24.02.2022 (обновлено: 06:45 24.02.2022)
 
Украина ограничила полеты в своем воздушном пространстве

Украина ограничила полеты гражданских самолетов в своем воздушном пространстве

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полеты гражданских самолетов в границах воздушного пространства Украины ограничены из-за возможных угроз гражданской авиации, сообщает международная система оповещений для авиаперсонала NOTAM.
"Полеты гражданских самолетов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полетной информации и Киевского района полетной информации верхнего воздушного пространства ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации", - говорится в сообщении.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Харьков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
01:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Харькове и Днепре временно закрыли аэропорты, сообщили СМИ
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраина
 
 
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