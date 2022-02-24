05:16 24.02.2022 (обновлено: 06:45 24.02.2022)
Украина ограничила полеты в своем воздушном пространстве
Украина ограничила полеты гражданских самолетов в своем воздушном пространстве
Пассажирский самолет в небе
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полеты гражданских самолетов в границах воздушного пространства Украины ограничены из-за возможных угроз гражданской авиации, сообщает международная система оповещений для авиаперсонала NOTAM.
"Полеты гражданских самолетов в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов полетной информации и Киевского района полетной информации верхнего воздушного пространства ограничены из-за потенциальной угрозы для гражданской авиации", - говорится в сообщении.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Максим Горбачев