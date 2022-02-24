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Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене
Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене - РИА Новости, 24.02.2022
Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Сергей... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:37
2022-02-24T11:37
происшествия
владимир путин
group-ib
илья сачков
дело основателя group-ib сачкова
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Афанасьев в четверг."Продлили арест до 28 мая", - рассказал собеседник агентства. Судебное заседание проходило в закрытом от публики и прессы режиме.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.Вскоре после ареста основатель Group-IB обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Как сообщала защита Сачкова, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
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происшествия, владимир путин, group-ib, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова
11:37 24.02.2022
 
Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене

Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене до 28 мая

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОснователь Group-IB Илья Сачков
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Основатель Group-IB Илья Сачков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Афанасьев в четверг.
"Продлили арест до 28 мая", - рассказал собеседник агентства. Судебное заседание проходило в закрытом от публики и прессы режиме.
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря 2021, 13:42
Защита арестованного Сачкова не знает о ролике, записанном для его близких
Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.
Вскоре после ареста основатель Group-IB обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Как сообщала защита Сачкова, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.
Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.
Основатель Group-IB Илья Сачков - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября 2021, 12:47
В Кремле не увидели связи дела Сачкова с ситуацией с Калви
Опубликовано: Ольга Маркова
 
ПроисшествияВладимир ПутинGroup-IBИлья СачковДело основателя Group-IB Сачкова
 
 
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