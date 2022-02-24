https://ria.ru/20220224/sachkov-1774699731.html

Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене

Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене - РИА Новости, 24.02.2022

Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Сергей... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:37

2022-02-24T11:37

2022-02-24T11:37

происшествия

владимир путин

group-ib

илья сачков

дело основателя group-ib сачкова

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ продлил арест основателю Group-IB Илье Сачкову, которого обвиняют в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Афанасьев в четверг."Продлили арест до 28 мая", - рассказал собеседник агентства. Судебное заседание проходило в закрытом от публики и прессы режиме.Сачкова заключили в СИЗО в конце сентября 2021 года, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Материалы дела, как и в подавляющем большинстве расследований, связанных с госизменой, засекречены.Вскоре после ареста основатель Group-IB обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой посодействовать его переводу из СИЗО под домашний арест. Как сообщала защита Сачкова, вину он не признает, а уголовное дело не связано с деятельностью основанной им компании.Group-IB - международная компания-разработчик решений для обнаружения и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.

https://ria.ru/20211220/sachkov-1764537857.html

https://ria.ru/20210929/sachkov-1752292543.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, владимир путин, group-ib, илья сачков, дело основателя group-ib сачкова