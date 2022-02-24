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Саакашвили попросил власти Грузии отправить его на лечение в Киев
Саакашвили попросил власти Грузии отправить его на лечение в Киев - РИА Новости, 24.02.2022
Саакашвили попросил власти Грузии отправить его на лечение в Киев
Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к властям страны с предложением отправить его на лечение в Киев, после чего он... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:29
2022-02-24T14:29
в мире
грузия
украина
тбилиси
киев
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 24 фев - РИА Новости. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к властям страны с предложением отправить его на лечение в Киев, после чего он обещает вернуться в Тбилиси и продолжить отбывать свой срок."Вы знаете, что в результате полученных в тюрьме травм у меня развилось тяжелое неврологическое состояние... Это требует немедленного лечения. Обращаюсь к вам согласиться на предложение МИД Украины и осуществить мой медицинский трансфер на Украину. Отсрочьте временно постановление суда, пока ситуация не стабилизируется. Я гражданин Украины, я действующий председатель Совета реформ Украины", - заявил Саакашвили на очередном заседании суда в Тбилиси.По его словам, как только его состояние здоровья в Киеве стабилизируется, он вернется в Грузию. Политик утверждает, что трансфер может осуществить одна из европейских стран. "Если вы согласитесь с этим предложением, я призову всех сторонников прекратить протестную активность", - добавил Саакашвили.Впервые Саакашвили объявил голодовку сразу после задержания в Грузии, 1 октября 2021 года. Его голодовка продлилась 50 дней, он прекратил ее 20 ноября. После голодовки политик проходил лечение в горийском военном госпитале.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20220209/saakashvili-1771840568.html
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в мире, грузия, украина, тбилиси, киев, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
14:29 24.02.2022
 
Саакашвили попросил власти Грузии отправить его на лечение в Киев

Экс-президент Грузии Саакашвили попросил отправить его на лечение в Киев

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили. 13 июня 2019
Михаил Саакашвили. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. 13 июня 2019
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 24 фев - РИА Новости. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к властям страны с предложением отправить его на лечение в Киев, после чего он обещает вернуться в Тбилиси и продолжить отбывать свой срок.
"Вы знаете, что в результате полученных в тюрьме травм у меня развилось тяжелое неврологическое состояние... Это требует немедленного лечения. Обращаюсь к вам согласиться на предложение МИД Украины и осуществить мой медицинский трансфер на Украину. Отсрочьте временно постановление суда, пока ситуация не стабилизируется. Я гражданин Украины, я действующий председатель Совета реформ Украины", - заявил Саакашвили на очередном заседании суда в Тбилиси.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 11:56
Саакашвили спел на суде в Тбилиси гимн Украины
По его словам, как только его состояние здоровья в Киеве стабилизируется, он вернется в Грузию. Политик утверждает, что трансфер может осуществить одна из европейских стран. "Если вы согласитесь с этим предложением, я призову всех сторонников прекратить протестную активность", - добавил Саакашвили.
Впервые Саакашвили объявил голодовку сразу после задержания в Грузии, 1 октября 2021 года. Его голодовка продлилась 50 дней, он прекратил ее 20 ноября. После голодовки политик проходил лечение в горийском военном госпитале.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
В миреГрузияУкраинаТбилисиКиевМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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