Саакашвили попросил власти Грузии отправить его на лечение в Киев
Экс-президент Грузии Саакашвили попросил отправить его на лечение в Киев
Михаил Саакашвили. 13 июня 2019
ТБИЛИСИ, 24 фев - РИА Новости. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к властям страны с предложением отправить его на лечение в Киев, после чего он обещает вернуться в Тбилиси и продолжить отбывать свой срок.
"Вы знаете, что в результате полученных в тюрьме травм у меня развилось тяжелое неврологическое состояние... Это требует немедленного лечения. Обращаюсь к вам согласиться на предложение МИД Украины и осуществить мой медицинский трансфер на Украину. Отсрочьте временно постановление суда, пока ситуация не стабилизируется. Я гражданин Украины, я действующий председатель Совета реформ Украины", - заявил Саакашвили на очередном заседании суда в Тбилиси.
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Впервые Саакашвили объявил голодовку сразу после задержания в Грузии, 1 октября 2021 года. Его голодовка продлилась 50 дней, он прекратил ее 20 ноября. После голодовки политик проходил лечение в горийском военном госпитале.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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Опубликовано: Кирилл Волков