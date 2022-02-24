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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/rzhd-1774728108.html
Экс-канцлер Австрии Керн вышел из совета директоров РЖД
Экс-канцлер Австрии Керн вышел из совета директоров РЖД - РИА Новости, 24.02.2022
Экс-канцлер Австрии Керн вышел из совета директоров РЖД
Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что прекращает свое членство в совете директоров РЖД. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:48
2022-02-24T12:57
кристиан керн
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
ржд
австрия
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что прекращает свое членство в совете директоров РЖД."Сегодня в утренние часы я уведомил органы ОАО "РЖД" о том, что слагаю с себя полномочия в совете директоров с немедленным вступлением в силу. По состоянию на прошлую ночь РЖД фактически стала частью военной логистики. Я глубоко сожалею об этом", — сообщил Керн изданию Standard.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/germaniya-1774708049.html
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774691630.html
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кристиан керн, в мире, россия, ржд, австрия, ситуация в днр и лнр
12:48 24.02.2022 (обновлено: 12:57 24.02.2022)
 
Экс-канцлер Австрии Керн вышел из совета директоров РЖД

Экс-канцлер Австрии Керн заявил о прекращении членства в совете директоров РЖД

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭкс-канцлер Австрии Кристиан Керн
Экс-канцлер Австрии Кристиан Керн - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Экс-канцлер Австрии Кристиан Керн
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ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что прекращает свое членство в совете директоров РЖД.
"Сегодня в утренние часы я уведомил органы ОАО "РЖД" о том, что слагаю с себя полномочия в совете директоров с немедленным вступлением в силу. По состоянию на прошлую ночь РЖД фактически стала частью военной логистики. Я глубоко сожалею об этом", — сообщил Керн изданию Standard.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступает на встрече глав МИДов G7 в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Германии заявила о последствиях санкций против России
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС согласует "самый жесткий" пакет санкций против России, заявил Боррель
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКристиан КернВ миреРоссияРЖДАвстрияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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