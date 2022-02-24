https://ria.ru/20220224/rzhd-1774728108.html

Экс-канцлер Австрии Керн вышел из совета директоров РЖД

Экс-канцлер Австрии Керн вышел из совета директоров РЖД - РИА Новости, 24.02.2022

Экс-канцлер Австрии Керн вышел из совета директоров РЖД

Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что прекращает свое членство в совете директоров РЖД. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:48

2022-02-24T12:48

2022-02-24T12:57

кристиан керн

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

ржд

австрия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149490/52/1494905289_0:160:2906:1795_1920x0_80_0_0_3dbe62646aff27618432d1855978a6ef.jpg

ВЕНА, 24 фев - РИА Новости. Бывший канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что прекращает свое членство в совете директоров РЖД."Сегодня в утренние часы я уведомил органы ОАО "РЖД" о том, что слагаю с себя полномочия в совете директоров с немедленным вступлением в силу. По состоянию на прошлую ночь РЖД фактически стала частью военной логистики. Я глубоко сожалею об этом", — сообщил Керн изданию Standard.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220224/germaniya-1774708049.html

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774691630.html

россия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

кристиан керн, в мире, россия, ржд, австрия, ситуация в днр и лнр