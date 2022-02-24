https://ria.ru/20220224/rubl-1774903980.html

Рубль резко укрепился на заявлении Байдена

Рубль резко укрепился на заявлении Байдена - РИА Новости, 24.02.2022

Рубль резко укрепился на заявлении Байдена

Курс рубля спокойно отреагировал на слова президента США Джо Байдена об ограничении возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах, после чего... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T21:59

2022-02-24T21:59

2022-02-24T23:16

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

донбасс

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_9cbbe4f423bda58a6bc0f77db8603d16.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля спокойно отреагировал на слова президента США Джо Байдена об ограничении возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах, после чего перешел к активной коррекционной компенсации обвала четверга на фоне дальнейших его заявлений, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 22.01 мск четверга рос на 3,84 рубля, до 85 рублей, евро - на 3,4 рубля, до 95,1 рублей. До заявлений Байдена доллар и евро стоили более чем на 1,5 рубля дороже.Ранее в четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро – до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).В частности, президент США Джо Байден заявил, что Штаты вводят санкции против четырех крупнейших российских банков, как и предполагалось ранее. Также он заявил, что санкции США соотносимы по масштабу с отключением России от SWIFT. Между тем, самого отключения не предполагается.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донбасс

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, донбасс, сша, россия