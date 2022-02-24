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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/rubl-1774903980.html
Рубль резко укрепился на заявлении Байдена
Рубль резко укрепился на заявлении Байдена - РИА Новости, 24.02.2022
Рубль резко укрепился на заявлении Байдена
Курс рубля спокойно отреагировал на слова президента США Джо Байдена об ограничении возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах, после чего... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:59
2022-02-24T23:16
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
донбасс
сша
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля спокойно отреагировал на слова президента США Джо Байдена об ограничении возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах, после чего перешел к активной коррекционной компенсации обвала четверга на фоне дальнейших его заявлений, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 22.01 мск четверга рос на 3,84 рубля, до 85 рублей, евро - на 3,4 рубля, до 95,1 рублей. До заявлений Байдена доллар и евро стоили более чем на 1,5 рубля дороже.Ранее в четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро – до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).В частности, президент США Джо Байден заявил, что Штаты вводят санкции против четырех крупнейших российских банков, как и предполагалось ранее. Также он заявил, что санкции США соотносимы по масштабу с отключением России от SWIFT. Между тем, самого отключения не предполагается.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, донбасс, сша, россия
21:59 24.02.2022 (обновлено: 23:16 24.02.2022)
 
Рубль резко укрепился на заявлении Байдена

Рубль резко укрепился на заявлении Байдена и отвоевывает около 1,5 рубля у доллара и евро

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Курс рубля спокойно отреагировал на слова президента США Джо Байдена об ограничении возможности России вести бизнес в долларах, фунтах и йенах, после чего перешел к активной коррекционной компенсации обвала четверга на фоне дальнейших его заявлений, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 22.01 мск четверга рос на 3,84 рубля, до 85 рублей, евро - на 3,4 рубля, до 95,1 рублей. До заявлений Байдена доллар и евро стоили более чем на 1,5 рубля дороже.
Ранее в четверг доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро – до 99,99 рубля (максимум с 2014 года, когда он максимально дорожал до 100,74 рубля).
В частности, президент США Джо Байден заявил, что Штаты вводят санкции против четырех крупнейших российских банков, как и предполагалось ранее. Также он заявил, что санкции США соотносимы по масштабу с отключением России от SWIFT. Между тем, самого отключения не предполагается.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаДонбассСШАРоссия
 
 
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