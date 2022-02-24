Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/rubl-1774631347.html
Рубль и рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ
Рубль и рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ - РИА Новости, 24.02.2022
Рубль и рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ
Российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж утром в четверг упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов.Торги по большинству... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:32
2022-02-24T07:46
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_2512d2e7459e0e295bb6749c2edb5bfc.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж утром в четверг упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов.Торги по большинству "голубых фишек" и рублю не проводятся. Акции "Газпрома" упали более чем на 11%, а обыкновенные акции Сбербанка - более чем на 10,5%.Рубль теряет более 3,5% к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Павел Стуков
Павел Стуков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596703422_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_53ce69181f642ccb349cba75b254a52a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Материал дополняется
07:32 24.02.2022 (обновлено: 07:46 24.02.2022)
 
Рубль и рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ

Рубль и рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ, торги фактически не идут

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости
Российский рубль
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж утром в четверг упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов.

Торги по большинству "голубых фишек" и рублю не проводятся. Акции "Газпрома" упали более чем на 11%, а обыкновенные акции Сбербанка - более чем на 10,5%.

Рубль теряет более 3,5% к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов.
Опубликовано: Павел Стуков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала