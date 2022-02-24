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Рубль и рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ
Рубль и рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ - РИА Новости, 24.02.2022
Рубль и рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ
Российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж утром в четверг упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов.Торги по большинству... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:32
2022-02-24T07:32
2022-02-24T07:46
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж утром в четверг упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов.Торги по большинству "голубых фишек" и рублю не проводятся. Акции "Газпрома" упали более чем на 11%, а обыкновенные акции Сбербанка - более чем на 10,5%.Рубль теряет более 3,5% к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия
Материал дополняется
07:32 24.02.2022 (обновлено: 07:46 24.02.2022)
Рубль и рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ
Рубль и рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ, торги фактически не идут
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж утром в четверг упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов.
Торги по большинству "голубых фишек" и рублю не проводятся. Акции "Газпрома" упали более чем на 11%, а обыкновенные акции Сбербанка - более чем на 10,5%.
Рубль теряет более 3,5% к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов.
Опубликовано: Павел Стуков