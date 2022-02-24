https://ria.ru/20220224/rubl-1774631347.html

Рубль и рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ

Рубль и рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ - РИА Новости, 24.02.2022

Рубль и рынок акций упали до установленных Мосбиржей границ

Российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж утром в четверг упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов.Торги по большинству... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:32

2022-02-24T07:32

2022-02-24T07:46

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж утром в четверг упали до установленных Мосбиржей границ, следует из данных торгов.Торги по большинству "голубых фишек" и рублю не проводятся. Акции "Газпрома" упали более чем на 11%, а обыкновенные акции Сбербанка - более чем на 10,5%.Рубль теряет более 3,5% к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов.

россия

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2022

Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

экономика, россия