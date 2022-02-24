https://ria.ru/20220224/rpts-1774874827.html

РПЦ передала 1 миллион рублей на помощь беженцам из Донбасса

РПЦ передала 1 миллион рублей на помощь беженцам из Донбасса - РИА Новости, 24.02.2022

РПЦ передала 1 миллион рублей на помощь беженцам из Донбасса

Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению передал Ростовской-на-Дону епархии 1 миллион рублей на... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T20:05

2022-02-24T20:05

2022-02-24T20:05

религия

новочеркасск

эвакуация жителей днр и лнр в россию

религия

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению передал Ростовской-на-Дону епархии 1 миллион рублей на гуманитарную помощь беженцам из Донбасса, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы синодального отдела."Синодальный отдел по благотворительности передал Ростовской-на-Дону епархии 1 млн рублей на приобретение гуманитарной помощи для переселенцев из Донбасса", - говорится в сообщении.Уточняется, что на эти деньги закуплено "самое необходимое на данный момент": вода, крупы, консервы, подсолнечное масло, сахар, соль, чай, продукты быстрого приготовления, влажные салфетки, одноразовая посуда, детские памперсы, лекарства, дезинфицирующие средства, фрукты и канцелярия для детей.Гумпомощь планируют выдавать в пунктах временного размещения беженцев и в епархиальном центре гуманитарной помощи, куда беженцы могут обратиться самостоятельно. По вопросам оказания помощи переселенцам предлагают обращается на епархиальный телефон горячей линии 8 800 775 81 30, дополнительную информацию можно найти на сайте Синодального отдела по благотворительности.В синодальном отделе напомнили, что при поддержке Церкви разместили 23 человека в Новочеркасске, 40 — в церковном приюте в Шахтинской епархии Донской митрополии, 70 – в церковном учреждении Воронежской епархии, а "прихожане размещают беженцев у себя дома"."В пунктах временного размещения дежурят священники. Они оказывают духовную помощь людям и уточняют актуальные нужды для организации дальнейшей адресной помощи", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220222/rpts-1774403691.html

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новочеркасск

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

новочеркасск, эвакуация жителей днр и лнр в россию, религия