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Религия
https://ria.ru/20220224/rpts-1774874827.html
РПЦ передала 1 миллион рублей на помощь беженцам из Донбасса
РПЦ передала 1 миллион рублей на помощь беженцам из Донбасса - РИА Новости, 24.02.2022
РПЦ передала 1 миллион рублей на помощь беженцам из Донбасса
Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению передал Ростовской-на-Дону епархии 1 миллион рублей на... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T20:05
2022-02-24T20:05
религия
новочеркасск
эвакуация жителей днр и лнр в россию
религия
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению передал Ростовской-на-Дону епархии 1 миллион рублей на гуманитарную помощь беженцам из Донбасса, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы синодального отдела."Синодальный отдел по благотворительности передал Ростовской-на-Дону епархии 1 млн рублей на приобретение гуманитарной помощи для переселенцев из Донбасса", - говорится в сообщении.Уточняется, что на эти деньги закуплено "самое необходимое на данный момент": вода, крупы, консервы, подсолнечное масло, сахар, соль, чай, продукты быстрого приготовления, влажные салфетки, одноразовая посуда, детские памперсы, лекарства, дезинфицирующие средства, фрукты и канцелярия для детей.Гумпомощь планируют выдавать в пунктах временного размещения беженцев и в епархиальном центре гуманитарной помощи, куда беженцы могут обратиться самостоятельно. По вопросам оказания помощи переселенцам предлагают обращается на епархиальный телефон горячей линии 8 800 775 81 30, дополнительную информацию можно найти на сайте Синодального отдела по благотворительности.В синодальном отделе напомнили, что при поддержке Церкви разместили 23 человека в Новочеркасске, 40 — в церковном приюте в Шахтинской епархии Донской митрополии, 70 – в церковном учреждении Воронежской епархии, а "прихожане размещают беженцев у себя дома"."В пунктах временного размещения дежурят священники. Они оказывают духовную помощь людям и уточняют актуальные нужды для организации дальнейшей адресной помощи", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220222/rpts-1774403691.html
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новочеркасск, эвакуация жителей днр и лнр в россию, религия
20:05 24.02.2022
 

РПЦ передала 1 миллион рублей на помощь беженцам из Донбасса

© РИА Новости / Игорь Палкин / Перейти в фотобанкЗдание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Игорь Палкин
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Синодальный отдел Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению передал Ростовской-на-Дону епархии 1 миллион рублей на гуманитарную помощь беженцам из Донбасса, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы синодального отдела.
"Синодальный отдел по благотворительности передал Ростовской-на-Дону епархии 1 млн рублей на приобретение гуманитарной помощи для переселенцев из Донбасса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на эти деньги закуплено "самое необходимое на данный момент": вода, крупы, консервы, подсолнечное масло, сахар, соль, чай, продукты быстрого приготовления, влажные салфетки, одноразовая посуда, детские памперсы, лекарства, дезинфицирующие средства, фрукты и канцелярия для детей.
Гумпомощь планируют выдавать в пунктах временного размещения беженцев и в епархиальном центре гуманитарной помощи, куда беженцы могут обратиться самостоятельно. По вопросам оказания помощи переселенцам предлагают обращается на епархиальный телефон горячей линии 8 800 775 81 30, дополнительную информацию можно найти на сайте Синодального отдела по благотворительности.
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В синодальном отделе напомнили, что при поддержке Церкви разместили 23 человека в Новочеркасске, 40 — в церковном приюте в Шахтинской епархии Донской митрополии, 70 – в церковном учреждении Воронежской епархии, а "прихожане размещают беженцев у себя дома".
"В пунктах временного размещения дежурят священники. Они оказывают духовную помощь людям и уточняют актуальные нужды для организации дальнейшей адресной помощи", - заключили в пресс-службе.
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