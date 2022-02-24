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Когда лучше выключить домашний роутер

Эксперт предупредил, когда лучше выключить домашний роутер - РИА Новости, 24.02.2022

Когда лучше выключить домашний роутер

Сейчас маршрутизатор или wi-fi-роутер находится практически в каждой квартире. Об его потенциальном вреде для здоровья есть масса псевдонаучных теорий и слухов. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T02:17

2022-02-24T02:17

2022-02-24T02:17

технологии

wi-fi

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сейчас маршрутизатор или wi-fi-роутер находится практически в каждой квартире. Об его потенциальном вреде для здоровья есть масса псевдонаучных теорий и слухов. Однако в реальности выключать прибор стоит лишь тогда, когда вы надолго покидаете квартиру, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.Лучше не размещать роутер в непосредственной близости от спального места: длительное воздействие электромагнитного излучения может привести к ухудшению самочувствия. Из тех же опасений не стоит класть на ночь смартфон под подушку.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, wi-fi