Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220224/router-1774606464.html
Когда лучше выключить домашний роутер
Эксперт предупредил, когда лучше выключить домашний роутер - РИА Новости, 24.02.2022
Когда лучше выключить домашний роутер
Сейчас маршрутизатор или wi-fi-роутер находится практически в каждой квартире. Об его потенциальном вреде для здоровья есть масса псевдонаучных теорий и слухов. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T02:17
2022-02-24T02:17
технологии
wi-fi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150839/02/1508390254_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_1cbb39c54683b17bf4010a90ebf239d1.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сейчас маршрутизатор или wi-fi-роутер находится практически в каждой квартире. Об его потенциальном вреде для здоровья есть масса псевдонаучных теорий и слухов. Однако в реальности выключать прибор стоит лишь тогда, когда вы надолго покидаете квартиру, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.Лучше не размещать роутер в непосредственной близости от спального места: длительное воздействие электромагнитного излучения может привести к ухудшению самочувствия. Из тех же опасений не стоит класть на ночь смартфон под подушку.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150839/02/1508390254_171:0:1878:1280_1920x0_80_0_0_cd1bd735a29504a72cf36894f5d37057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, wi-fi
02:17 24.02.2022
 
Эксперт предупредил, когда лучше выключить домашний роутер

Эксперт Назаренко посоветовал отключать Wi-Fi—роутер при отъезде на длительное время

CC0 / 3844328 / WirelessWi-fi роутер
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
CC0 / 3844328 / Wireless
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сейчас маршрутизатор или wi-fi-роутер находится практически в каждой квартире. Об его потенциальном вреде для здоровья есть масса псевдонаучных теорий и слухов. Однако в реальности выключать прибор стоит лишь тогда, когда вы надолго покидаете квартиру, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.
Лучше не размещать роутер в непосредственной близости от спального места: длительное воздействие электромагнитного излучения может привести к ухудшению самочувствия. Из тех же опасений не стоит класть на ночь смартфон под подушку.
“Если Wi-fi-роутер по каким-то причинам размещен достаточно близко к тому месту, где вы спите, целесообразно отключать его на ночь. Эти отключения требуют внимания и в конечном итоге немного сократят срок работы роутера. Но неиспользуемый ночью прибор, который к тому же может нанести вред здоровью, разумнее все-таки его выключать”, - заключил специалист.
Опубликовано: Алексей Калабанов
 
ТехнологииWi-Fi
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала