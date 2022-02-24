https://ria.ru/20220224/router-1774606464.html
Когда лучше выключить домашний роутер
Эксперт предупредил, когда лучше выключить домашний роутер - РИА Новости, 24.02.2022
Когда лучше выключить домашний роутер
Сейчас маршрутизатор или wi-fi-роутер находится практически в каждой квартире. Об его потенциальном вреде для здоровья есть масса псевдонаучных теорий и слухов. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T02:17
2022-02-24T02:17
2022-02-24T02:17
технологии
wi-fi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150839/02/1508390254_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_1cbb39c54683b17bf4010a90ebf239d1.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сейчас маршрутизатор или wi-fi-роутер находится практически в каждой квартире. Об его потенциальном вреде для здоровья есть масса псевдонаучных теорий и слухов. Однако в реальности выключать прибор стоит лишь тогда, когда вы надолго покидаете квартиру, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.Лучше не размещать роутер в непосредственной близости от спального места: длительное воздействие электромагнитного излучения может привести к ухудшению самочувствия. Из тех же опасений не стоит класть на ночь смартфон под подушку.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150839/02/1508390254_171:0:1878:1280_1920x0_80_0_0_cd1bd735a29504a72cf36894f5d37057.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, wi-fi
Эксперт предупредил, когда лучше выключить домашний роутер
Эксперт Назаренко посоветовал отключать Wi-Fi—роутер при отъезде на длительное время
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Сейчас маршрутизатор или wi-fi-роутер находится практически в каждой квартире. Об его потенциальном вреде для здоровья есть масса псевдонаучных теорий и слухов. Однако в реальности выключать прибор стоит лишь тогда, когда вы надолго покидаете квартиру, рассказал
агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.
Лучше не размещать роутер в непосредственной близости от спального места: длительное воздействие электромагнитного излучения может привести к ухудшению самочувствия. Из тех же опасений не стоит класть на ночь смартфон под подушку.
“Если Wi-fi-роутер по каким-то причинам размещен достаточно близко к тому месту, где вы спите, целесообразно отключать его на ночь. Эти отключения требуют внимания и в конечном итоге немного сократят срок работы роутера. Но неиспользуемый ночью прибор, который к тому же может нанести вред здоровью, разумнее все-таки его выключать”, - заключил специалист.