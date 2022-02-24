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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/rossiya-1774860971.html
Россия пришла на Украину за своим
Россия пришла на Украину за своим - РИА Новости, 24.02.2022
Россия пришла на Украину за своим
Чуть больше двенадцати часов назад началась специальная военная операция России на территории Украины. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:40
2022-02-24T19:40
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
вооруженные силы украины
нато
киев
признание днр и лнр в россии
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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Чуть больше двенадцати часов назад началась специальная военная операция России на территории Украины.Очевидно, именно под этим названием нынешние события и войдут в историю. В принципе, есть и другие общепринятые термины, вполне отражающие суть происходящего. Например, гуманитарная интервенция. Или уже хорошо знакомое — принуждение к миру.Однако вряд ли имеет смысл обсуждать сейчас термины. Куда важнее суть. Странно, но уже можно сделать выводы, которые не сильно разойдутся с теми итогами, которые подведут, когда все закончится. Надеемся — скоро закончится.И об этом стоит поговорить.Вывод первый: Россия в очередной раз подтвердила, что в конечном счете всегда приходит за своим — и за своими. За людьми, врагами и павшими от их рук жертвами, за наследием, за справедливостью, правдой, миром.Россия способна долго и терпеливо ждать, взывая к разуму, милосердию и чувству справедливости оппонентов. Эту сдержанность раз за разом принимают за слабость и безответность, чтобы снова испугаться до галстукожевательной стадии, когда вдруг обнаруживается, что на самом деле это была запредельная выдержка, контролирующая беспредельную силу. И когда этой силе позволяют развернуться и показать себя, весь мир вновь слышит панические вопли с призывами спасти их от варварской агрессивной России, от дикого русского медведя.Вывод второй: человеколюбие и гуманность были и остаются основополагающей частью культурного кода нашей страны. Армия действует исключительно против военных объектов, отношение же к гражданским максимально бережное — и уважительное к военнослужащим ВСУ как к людям, дававшим присягу Украине и ее народу.Вывод третий — само собой разумеющийся, но явно подзабытый многими: нет ничего окончательного и вечного, тем более в мировой политике. Не существует процессов и тенденций, которые нельзя было бы переломить и повернуть вспять. Нет аэродромов, которые не разбомбить, и зданий, которые не взорвать.Если вы по-прежнему пребываете в уверенности, что попадание — в любом статусе — под зонтик НАТО гарантирует вам полную свободу творить любые непотребства в отношении России и ее людей, то внимательно вглядитесь в сегодняшние многочисленные видеоролики, показывающие, как за несколько часов была уничтожена почти подчистую огромная военная инфраструктура Украины.Вывод четвертый: Запад тебя всегда предаст, сынок. Их устные обещания и подписанные ими договора не стоят и одного (сильно обесценившегося за последний год) доллара. А если восточноевропейские государства полагают, что их это не касается, поскольку они — в отличие от Киева — полноценные члены НАТО, в ближайшие годы их ждет большой и очень неприятный сюрприз.Вывод пятый: сегодня Россия в очередной раз продемонстрировала феноменальный уровень своих военных стратегов и тактиков. Убийственная стремительность развития событий, когда за двенадцать часов не только уничтожили большую часть военных объектов Украины, но и продвинулись глубоко на территорию страны, в том числе вплотную подошли к столице, без сомнения, станет классикой планирования военных операций (вслед за Крымом, Сирией и иными, менее известными широкой публике, историями) — классикой, на которую надо равняться, но затруднительно повторить.Вывод шестой: Москва всему миру продемонстрировала, как Россия на самом деле является на войну. Это исполинская суперэффективная военная машина, заточенная защищать свое — и готовая любой ценой выполнить эту задачу.Украинская армия — действительно серьезная сила, к тому же получившая за последние годы немалый боевой опыт и старательно прокачанная "западными партнерами" — практически ничего не смогла противопоставить. Молниеносный двенадцатичасовой рывок к Киеву — яркое тому подтверждение.Этот опыт стоит примерить к себе очень многим странам, приобретшим дурную привычку тыкать палкой в берлогу русскому медведю, а они прямо сейчас этим явно и занимаются.У нас на глазах привычный мир разваливается на куски. Человечество традиционно разрешает подобные системные кризисы большими войнами. В прошлом веке именно Россия дважды заплатила в них главную и самую страшную кровавую дань, зато сливки с завоеванных ею побед в итоге так удачно снял Запад.Сегодня, в первый день специальной военной операции, Россия не только послала однозначное сообщение НАТО "как подошли к нашим границам, так и отползете от них", но и донесла до Запада, что больше никогда не будет воевать на своей территории, больше никогда не будет решать его проблемы и платить за чужое благополучие.Судя по звучащим на весь мир визгам, сообщение услышали.
https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774620380.html
https://ria.ru/20220224/ukraine-1774670077.html
https://ria.ru/20220224/posolstvo-1774839255.html
https://ria.ru/20220224/voennye-1774808865.html
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774853823.html
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Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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РИА Новости
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96
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россия, украина, вооруженные силы украины, нато, киев, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, лнр, днр
19:40 24.02.2022
 

Россия пришла на Украину за своим

© AFP 2022 / Daniel LealПрохожие идут мимо Монумента Независимости Украины в Киеве, Украина. 24 февраля 2022
Прохожие идут мимо Монумента Независимости Украины в Киеве, Украина. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Чуть больше двенадцати часов назад началась специальная военная операция России на территории Украины.
Очевидно, именно под этим названием нынешние события и войдут в историю. В принципе, есть и другие общепринятые термины, вполне отражающие суть происходящего. Например, гуманитарная интервенция. Или уже хорошо знакомое — принуждение к миру.
Путин объявляет о начале специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 05:50
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Однако вряд ли имеет смысл обсуждать сейчас термины. Куда важнее суть. Странно, но уже можно сделать выводы, которые не сильно разойдутся с теми итогами, которые подведут, когда все закончится. Надеемся — скоро закончится.
И об этом стоит поговорить.
Вывод первый: Россия в очередной раз подтвердила, что в конечном счете всегда приходит за своим — и за своими. За людьми, врагами и павшими от их рук жертвами, за наследием, за справедливостью, правдой, миром.
Бойцы ДНР стоят у военного мобилизационного пункта в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 10:32
"Мы готовы к любому". Путин призвал украинских военных сложить оружие
Россия способна долго и терпеливо ждать, взывая к разуму, милосердию и чувству справедливости оппонентов. Эту сдержанность раз за разом принимают за слабость и безответность, чтобы снова испугаться до галстукожевательной стадии, когда вдруг обнаруживается, что на самом деле это была запредельная выдержка, контролирующая беспредельную силу. И когда этой силе позволяют развернуться и показать себя, весь мир вновь слышит панические вопли с призывами спасти их от варварской агрессивной России, от дикого русского медведя.
Вывод второй: человеколюбие и гуманность были и остаются основополагающей частью культурного кода нашей страны. Армия действует исключительно против военных объектов, отношение же к гражданским максимально бережное — и уважительное к военнослужащим ВСУ как к людям, дававшим присягу Украине и ее народу.
Вывод третий — само собой разумеющийся, но явно подзабытый многими: нет ничего окончательного и вечного, тем более в мировой политике. Не существует процессов и тенденций, которые нельзя было бы переломить и повернуть вспять. Нет аэродромов, которые не разбомбить, и зданий, которые не взорвать.
Посольство Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 17:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинцам в России ничего не угрожает, заявили в МИД
Если вы по-прежнему пребываете в уверенности, что попадание — в любом статусе — под зонтик НАТО гарантирует вам полную свободу творить любые непотребства в отношении России и ее людей, то внимательно вглядитесь в сегодняшние многочисленные видеоролики, показывающие, как за несколько часов была уничтожена почти подчистую огромная военная инфраструктура Украины.
Вывод четвертый: Запад тебя всегда предаст, сынок. Их устные обещания и подписанные ими договора не стоят и одного (сильно обесценившегося за последний год) доллара. А если восточноевропейские государства полагают, что их это не касается, поскольку они — в отличие от Киева — полноценные члены НАТО, в ближайшие годы их ждет большой и очень неприятный сюрприз.
Вывод пятый: сегодня Россия в очередной раз продемонстрировала феноменальный уровень своих военных стратегов и тактиков. Убийственная стремительность развития событий, когда за двенадцать часов не только уничтожили большую часть военных объектов Украины, но и продвинулись глубоко на территорию страны, в том числе вплотную подошли к столице, без сомнения, станет классикой планирования военных операций (вслед за Крымом, Сирией и иными, менее известными широкой публике, историями) — классикой, на которую надо равняться, но затруднительно повторить.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 16:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Шойгу поручил командирам относиться к украинским военным с уважением
Вывод шестой: Москва всему миру продемонстрировала, как Россия на самом деле является на войну. Это исполинская суперэффективная военная машина, заточенная защищать свое — и готовая любой ценой выполнить эту задачу.
Украинская армия — действительно серьезная сила, к тому же получившая за последние годы немалый боевой опыт и старательно прокачанная "западными партнерами" — практически ничего не смогла противопоставить. Молниеносный двенадцатичасовой рывок к Киеву — яркое тому подтверждение.
Этот опыт стоит примерить к себе очень многим странам, приобретшим дурную привычку тыкать палкой в берлогу русскому медведю, а они прямо сейчас этим явно и занимаются.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 18:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина предлагает вернуться на путь мира, заявил Зеленский
У нас на глазах привычный мир разваливается на куски. Человечество традиционно разрешает подобные системные кризисы большими войнами. В прошлом веке именно Россия дважды заплатила в них главную и самую страшную кровавую дань, зато сливки с завоеванных ею побед в итоге так удачно снял Запад.
Сегодня, в первый день специальной военной операции, Россия не только послала однозначное сообщение НАТО "как подошли к нашим границам, так и отползете от них", но и донесла до Запада, что больше никогда не будет воевать на своей территории, больше никогда не будет решать его проблемы и платить за чужое благополучие.
Судя по звучащим на весь мир визгам, сообщение услышали.
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:17Инфографика
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОКиевПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюЛНРДНР
 
 
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