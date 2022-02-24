https://ria.ru/20220224/rossiya-1774860971.html

Россия пришла на Украину за своим

Россия пришла на Украину за своим - РИА Новости, 24.02.2022

Россия пришла на Украину за своим

Чуть больше двенадцати часов назад началась специальная военная операция России на территории Украины. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:40

2022-02-24T19:40

2022-02-24T19:40

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

вооруженные силы украины

нато

киев

признание днр и лнр в россии

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Чуть больше двенадцати часов назад началась специальная военная операция России на территории Украины.Очевидно, именно под этим названием нынешние события и войдут в историю. В принципе, есть и другие общепринятые термины, вполне отражающие суть происходящего. Например, гуманитарная интервенция. Или уже хорошо знакомое — принуждение к миру.Однако вряд ли имеет смысл обсуждать сейчас термины. Куда важнее суть. Странно, но уже можно сделать выводы, которые не сильно разойдутся с теми итогами, которые подведут, когда все закончится. Надеемся — скоро закончится.И об этом стоит поговорить.Вывод первый: Россия в очередной раз подтвердила, что в конечном счете всегда приходит за своим — и за своими. За людьми, врагами и павшими от их рук жертвами, за наследием, за справедливостью, правдой, миром.Россия способна долго и терпеливо ждать, взывая к разуму, милосердию и чувству справедливости оппонентов. Эту сдержанность раз за разом принимают за слабость и безответность, чтобы снова испугаться до галстукожевательной стадии, когда вдруг обнаруживается, что на самом деле это была запредельная выдержка, контролирующая беспредельную силу. И когда этой силе позволяют развернуться и показать себя, весь мир вновь слышит панические вопли с призывами спасти их от варварской агрессивной России, от дикого русского медведя.Вывод второй: человеколюбие и гуманность были и остаются основополагающей частью культурного кода нашей страны. Армия действует исключительно против военных объектов, отношение же к гражданским максимально бережное — и уважительное к военнослужащим ВСУ как к людям, дававшим присягу Украине и ее народу.Вывод третий — само собой разумеющийся, но явно подзабытый многими: нет ничего окончательного и вечного, тем более в мировой политике. Не существует процессов и тенденций, которые нельзя было бы переломить и повернуть вспять. Нет аэродромов, которые не разбомбить, и зданий, которые не взорвать.Если вы по-прежнему пребываете в уверенности, что попадание — в любом статусе — под зонтик НАТО гарантирует вам полную свободу творить любые непотребства в отношении России и ее людей, то внимательно вглядитесь в сегодняшние многочисленные видеоролики, показывающие, как за несколько часов была уничтожена почти подчистую огромная военная инфраструктура Украины.Вывод четвертый: Запад тебя всегда предаст, сынок. Их устные обещания и подписанные ими договора не стоят и одного (сильно обесценившегося за последний год) доллара. А если восточноевропейские государства полагают, что их это не касается, поскольку они — в отличие от Киева — полноценные члены НАТО, в ближайшие годы их ждет большой и очень неприятный сюрприз.Вывод пятый: сегодня Россия в очередной раз продемонстрировала феноменальный уровень своих военных стратегов и тактиков. Убийственная стремительность развития событий, когда за двенадцать часов не только уничтожили большую часть военных объектов Украины, но и продвинулись глубоко на территорию страны, в том числе вплотную подошли к столице, без сомнения, станет классикой планирования военных операций (вслед за Крымом, Сирией и иными, менее известными широкой публике, историями) — классикой, на которую надо равняться, но затруднительно повторить.Вывод шестой: Москва всему миру продемонстрировала, как Россия на самом деле является на войну. Это исполинская суперэффективная военная машина, заточенная защищать свое — и готовая любой ценой выполнить эту задачу.Украинская армия — действительно серьезная сила, к тому же получившая за последние годы немалый боевой опыт и старательно прокачанная "западными партнерами" — практически ничего не смогла противопоставить. Молниеносный двенадцатичасовой рывок к Киеву — яркое тому подтверждение.Этот опыт стоит примерить к себе очень многим странам, приобретшим дурную привычку тыкать палкой в берлогу русскому медведю, а они прямо сейчас этим явно и занимаются.У нас на глазах привычный мир разваливается на куски. Человечество традиционно разрешает подобные системные кризисы большими войнами. В прошлом веке именно Россия дважды заплатила в них главную и самую страшную кровавую дань, зато сливки с завоеванных ею побед в итоге так удачно снял Запад.Сегодня, в первый день специальной военной операции, Россия не только послала однозначное сообщение НАТО "как подошли к нашим границам, так и отползете от них", но и донесла до Запада, что больше никогда не будет воевать на своей территории, больше никогда не будет решать его проблемы и платить за чужое благополучие.Судя по звучащим на весь мир визгам, сообщение услышали.

https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774620380.html

https://ria.ru/20220224/ukraine-1774670077.html

https://ria.ru/20220224/posolstvo-1774839255.html

https://ria.ru/20220224/voennye-1774808865.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774853823.html

https://ria.ru/20220224/spetsoperatsiya-1774842392.html

россия

украина

киев

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Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

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