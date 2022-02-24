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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/rossiya-1774826577.html
Россия в развитии событий будет исходить из своих интересов, заявил МИД
Россия в развитии событий будет исходить из своих интересов, заявил МИД - РИА Новости, 24.02.2022
Россия в развитии событий будет исходить из своих интересов, заявил МИД
Россия в развитии дальнейших событий будет исходить из собственных интересов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:14
2022-02-24T17:29
обострение ситуации в днр и лнр
политика
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия в развитии дальнейших событий будет исходить из собственных интересов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы будем исходить из собственных интересов. Они сегодня таковы: предотвратить развитие наихудшего сценария", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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политика, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:14 24.02.2022 (обновлено: 17:29 24.02.2022)
 
Россия в развитии событий будет исходить из своих интересов, заявил МИД

МИД заявил, что Россия в развитии дальнейших событий будет исходить из своих интересов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия в развитии дальнейших событий будет исходить из собственных интересов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы будем исходить из собственных интересов. Они сегодня таковы: предотвратить развитие наихудшего сценария", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
17:15
МИД пообещал зеркальный ответ на санкции Европы и США
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
17:11
Дверь в диалоге по безопасности закрыли США и Запад, заявили в МИД
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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