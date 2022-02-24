https://ria.ru/20220224/rossiya-1774793296.html

Макрон заявил, что сегодня будет принято решение по мерам против России

Макрон заявил, что сегодня будет принято решение по мерам против России - РИА Новости, 24.02.2022

Макрон заявил, что сегодня будет принято решение по мерам против России

Решения по мерам против России будут приняты в четверг в ходе заседания G7 и встречи Евросовета, а также в ходе саммита НАТО, который состоится в ближайшие дни, РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:38

2022-02-24T15:38

2022-02-24T16:04

обострение ситуации в днр и лнр

эммануэль макрон

россия

франция

украина

в мире

ситуация в днр и лнр

владимир путин

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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Решения по мерам против России будут приняты в четверг в ходе заседания G7 и встречи Евросовета, а также в ходе саммита НАТО, который состоится в ближайшие дни, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы примем решения (в отношении России - ред.) сегодня днем в ходе заседания G7, в ходе встречи Евросовета вечером в Брюсселе и на саммите НАТО в ближайшее время. Санкции в отношении России будут соответствовать агрессии, которую она совершила", - заявил Макрон, выступая с обращением к нации в четверг.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774797159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

эммануэль макрон, россия, франция, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, брюссель, евросовет, g7, нато