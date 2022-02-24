Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/rossiya-1774793296.html
Макрон заявил, что сегодня будет принято решение по мерам против России
Макрон заявил, что сегодня будет принято решение по мерам против России - РИА Новости, 24.02.2022
Макрон заявил, что сегодня будет принято решение по мерам против России
Решения по мерам против России будут приняты в четверг в ходе заседания G7 и встречи Евросовета, а также в ходе саммита НАТО, который состоится в ближайшие дни, РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:38
2022-02-24T16:04
обострение ситуации в днр и лнр
эммануэль макрон
россия
франция
украина
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773664819_0:2:2903:1635_1920x0_80_0_0_c4020cdc704ca2654e7caa4ad2232728.jpg
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Решения по мерам против России будут приняты в четверг в ходе заседания G7 и встречи Евросовета, а также в ходе саммита НАТО, который состоится в ближайшие дни, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы примем решения (в отношении России - ред.) сегодня днем в ходе заседания G7, в ходе встречи Евросовета вечером в Брюсселе и на саммите НАТО в ближайшее время. Санкции в отношении России будут соответствовать агрессии, которую она совершила", - заявил Макрон, выступая с обращением к нации в четверг.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774797159.html
https://ria.ru/20220224/kommunikatsiya-1774794807.html
россия
франция
украина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773664819_0:0:2587:1940_1920x0_80_0_0_7b11145d9de4b3220df73a2ca46ac60e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эммануэль макрон, россия, франция, украина, в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, брюссель, евросовет, g7, нато
15:38 24.02.2022 (обновлено: 16:04 24.02.2022)
 
Макрон заявил, что сегодня будет принято решение по мерам против России

Президент Франции Макрон заявил, что сегодня будет принято решение по мерам против России

© REUTERS / Sarah Meyssonnier/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Sarah Meyssonnier/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Решения по мерам против России будут приняты в четверг в ходе заседания G7 и встречи Евросовета, а также в ходе саммита НАТО, который состоится в ближайшие дни, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы примем решения (в отношении России - ред.) сегодня днем в ходе заседания G7, в ходе встречи Евросовета вечером в Брюсселе и на саммите НАТО в ближайшее время. Санкции в отношении России будут соответствовать агрессии, которую она совершила", - заявил Макрон, выступая с обращением к нации в четверг.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:54
ЕК пригрозила России оттоком капиталов и инфляцией
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Боррель заявил об отсутствии коммуникации между Россией и ЕС
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭммануэль МакронРоссияФранцияУкраинаВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинБрюссельЕвросоветG7НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала