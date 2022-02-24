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Президент Латвии призвал изолировать Россию
Президент Латвии призвал изолировать Россию - РИА Новости, 24.02.2022
Президент Латвии призвал изолировать Россию
Россию необходимо изолировать от остального мира, заявил президент Латвии Эгил Левитс. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:23
2022-02-24T12:23
в мире
владимир путин
артис пабрикс
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РИГА, 24 фев – РИА Новости. Россию необходимо изолировать от остального мира, заявил президент Латвии Эгил Левитс."Россию необходимо изолировать от остального мира", - сказал Левитс в интервью Латвийскому радио.По его словам, страны Балтии и Польша попросили начать совместные консультации соответственно 4-й статьи договора НАТО, которая предписывает их проведение в случаях, когда считается, что территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого государства-члена находятся под угрозой.Министр обороны Латвии Артис Пабрикс написал в Twitter, что Латвия в безопасности, и выразил сочувствие украинцам.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/zakharova-1774691227.html
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в мире, владимир путин, артис пабрикс, россия, латвия, украина, донбасс, балтия, эгилс левитс
12:23 24.02.2022
 
Президент Латвии призвал изолировать Россию

Президент Латвии Левитс призвал изолировать Россию от остального мира

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкПамятник Свободы в Риге
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Памятник Свободы в Риге
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РИГА, 24 фев – РИА Новости. Россию необходимо изолировать от остального мира, заявил президент Латвии Эгил Левитс.
"Россию необходимо изолировать от остального мира", - сказал Левитс в интервью Латвийскому радио.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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По его словам, страны Балтии и Польша попросили начать совместные консультации соответственно 4-й статьи договора НАТО, которая предписывает их проведение в случаях, когда считается, что территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого государства-члена находятся под угрозой.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс написал в Twitter, что Латвия в безопасности, и выразил сочувствие украинцам.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступает на встрече глав МИДов G7 в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Германии заявила о последствиях санкций против России
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреВладимир ПутинАртис ПабриксРоссияЛатвияУкраинаДонбассБалтияЭгилс Левитс
 
 
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