Президент Латвии призвал изолировать Россию
Президент Латвии Левитс призвал изолировать Россию от остального мира
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Памятник Свободы в Риге
РИГА, 24 фев – РИА Новости. Россию необходимо изолировать от остального мира, заявил президент Латвии Эгил Левитс.
"Россию необходимо изолировать от остального мира", - сказал Левитс в интервью Латвийскому радио.
По его словам, страны Балтии и Польша попросили начать совместные консультации соответственно 4-й статьи договора НАТО, которая предписывает их проведение в случаях, когда считается, что территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого государства-члена находятся под угрозой.
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс написал в Twitter, что Латвия в безопасности, и выразил сочувствие украинцам.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев