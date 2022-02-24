https://ria.ru/20220224/rossiya-1774717516.html

Президент Латвии призвал изолировать Россию

Президент Латвии призвал изолировать Россию - РИА Новости, 24.02.2022

Президент Латвии призвал изолировать Россию

Россию необходимо изолировать от остального мира, заявил президент Латвии Эгил Левитс. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:23

2022-02-24T12:23

2022-02-24T12:23

в мире

владимир путин

артис пабрикс

россия

латвия

украина

донбасс

балтия

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РИГА, 24 фев – РИА Новости. Россию необходимо изолировать от остального мира, заявил президент Латвии Эгил Левитс."Россию необходимо изолировать от остального мира", - сказал Левитс в интервью Латвийскому радио.По его словам, страны Балтии и Польша попросили начать совместные консультации соответственно 4-й статьи договора НАТО, которая предписывает их проведение в случаях, когда считается, что территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого государства-члена находятся под угрозой.Министр обороны Латвии Артис Пабрикс написал в Twitter, что Латвия в безопасности, и выразил сочувствие украинцам.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/zakharova-1774691227.html

https://ria.ru/20220224/germaniya-1774708049.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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