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Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении украинской РЛС в Сватово
Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении украинской РЛС в Сватово - РИА Новости, 24.02.2022
Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении украинской РЛС в Сватово
Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ударом авиации уничтожена радиолокационная станция ВС... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:26
2022-02-24T12:26
2022-02-24T12:38
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ударом авиации уничтожена радиолокационная станция ВС Украины в подконтрольном Киеве Сватово."Ударом авиации уничтожена РЛС в населенном пункте Сватово", - заявил Филипоненко журналистам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, лнр
12:26 24.02.2022 (обновлено: 12:38 24.02.2022)
Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении украинской РЛС в Сватово
Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении украинской РЛС в населенном пункте Сватово