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Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении украинской РЛС в Сватово

Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении украинской РЛС в Сватово - РИА Новости, 24.02.2022

Народная милиция ЛНР сообщила об уничтожении украинской РЛС в Сватово

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ударом авиации уничтожена радиолокационная станция ВС... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:26

2022-02-24T12:26

2022-02-24T12:38

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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что ударом авиации уничтожена радиолокационная станция ВС Украины в подконтрольном Киеве Сватово."Ударом авиации уничтожена РЛС в населенном пункте Сватово", - заявил Филипоненко журналистам.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, лнр