https://ria.ru/20220224/riski-1774871276.html

Путин заявил, что Россия готовилась к введению Западом новых санкций

Путин заявил, что Россия готовилась к введению Западом новых санкций - РИА Новости, 24.02.2022

Путин заявил, что Россия готовилась к введению Западом новых санкций

Россия готовилась к текущей ситуации и анализировала риски, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с бизнесменами. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:45

2022-02-24T19:45

2022-02-24T19:56

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

в мире

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия готовилась к текущей ситуации и анализировала риски, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с бизнесменами."Мы все, да и вы, понимаем, в каком мире живем, и готовились так или иначе к тому, что сейчас происходит с точки зрения рестрикций и санкционной политики", - сказал Путин.В своём выступлении президент отметил, что все, что сейчас происходит на Украине - вынужденная мера. По его словам, России не оставили никаких шансов поступить иначе.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/swift-1774851074.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии