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МИД Белоруссии просит граждан не ездить на Украину
МИД Белоруссии просит граждан не ездить на Украину - РИА Новости, 24.02.2022
МИД Белоруссии просит граждан не ездить на Украину
МИД Белоруссии сообщил, что несмотря на его рекомендацию гражданам воздержаться от поездок на украинскую территорию, попытки попасть в эту страну были, а потому РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T21:47
2022-02-24T21:47
в мире
белоруссия
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир путин
украина
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии сообщил, что несмотря на его рекомендацию гражданам воздержаться от поездок на украинскую территорию, попытки попасть в эту страну были, а потому настоятельно попросил белорусов не ездить на Украину.Там также призвали белорусских граждан "в связи с фиксируемыми факторами мародерства и грабежей на дорогах Украины быть максимально бдительными, не останавливаться по пути следования без экстренной необходимости и не съезжать с основных автомагистралей". "Просьба также следовать установленным мерам безопасности и прислушиваться к рекомендациям местных властей по данному вопросу", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что "ситуация на Украине в настоящее время, безусловно, остается напряженной и очень стремительно развивается". "В этих условиях белорусской стороной предпринимаются максимально возможные усилия для оказания содействия соотечественникам, находящимся в настоящее время на территории данного государства.В настоящий момент граждане эвакуируются через пункты пропуска на белорусско-украинской границе Новая Рудня и Новая Гута, а также через территорию сопредельной Украине Молдовы", - добавили в МИД.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774901107.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/polsha-1774796123.html
белоруссия
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, белоруссия, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, украина
21:47 24.02.2022
 
МИД Белоруссии просит граждан не ездить на Украину

МИД Белоруссии просит граждан прислушаться к рекомендации не ездить на Украину

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии сообщил, что несмотря на его рекомендацию гражданам воздержаться от поездок на украинскую территорию, попытки попасть в эту страну были, а потому настоятельно попросил белорусов не ездить на Украину.
"Очень важно: еще раз просим белорусских граждан прислушаться к рекомендациям МИД и отменить все запланированные поездки на Украину до стабилизации обстановки. После нашего утреннего обращения, в течение дня зафиксировано порядка десяти попыток въехать на Украину с нашей стороны по причинам командировок и так далее, поэтому еще раз настоятельно просим отменить все запланированные поездки", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Там также призвали белорусских граждан "в связи с фиксируемыми факторами мародерства и грабежей на дорогах Украины быть максимально бдительными, не останавливаться по пути следования без экстренной необходимости и не съезжать с основных автомагистралей". "Просьба также следовать установленным мерам безопасности и прислушиваться к рекомендациям местных властей по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "ситуация на Украине в настоящее время, безусловно, остается напряженной и очень стремительно развивается". "В этих условиях белорусской стороной предпринимаются максимально возможные усилия для оказания содействия соотечественникам, находящимся в настоящее время на территории данного государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Путин объяснил премьеру Индии, почему началась военная операция на Украине
В настоящий момент граждане эвакуируются через пункты пропуска на белорусско-украинской границе Новая Рудня и Новая Гута, а также через территорию сопредельной Украине Молдовы", - добавили в МИД.
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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Опубликовано: Игорь Тоноян
 
В миреБелоруссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинУкраина
 
 
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