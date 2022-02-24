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Лукашенко назвал референдум первым шагом к переменам
Лукашенко назвал референдум первым шагом к переменам - РИА Новости, 24.02.2022
Лукашенко назвал референдум первым шагом к переменам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после референдума по поправкам в конституцию страны и принятых в последующем решений в развитие документа в РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:23
2022-02-24T16:23
в мире
белоруссия
александр лукашенко
референдум
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после референдума по поправкам в конституцию страны и принятых в последующем решений в развитие документа в республике сложится совершенно иная политическая карта."Это (референдум – ред.) - первый шаг к переменам. Это первый шаг, мы все это пропишем, и дальше потихоньку в течение года – двух отстроим. Будет совершенно иная политическая мозаика, карта Беларуси", - сказал Лукашенко журналистам в четверг. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".Президент подчеркнул, что белорусы должны обязательно прийти проголосовать на референдуме. "Если мы сейчас еще начнем шататься и не пойдем на референдум, это позорище будет для нас, для белорусов. Мы, наоборот, должны прийти. Слушайте, это не мой референдум и не моя это конституция. Мне, как президенту, эта конституция была бы нормальной", - сказал он.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлится по 26 февраля включительно.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, референдум
16:23 24.02.2022
 
Лукашенко назвал референдум первым шагом к переменам

Лукашенко: после референдума в Белоруссии будет совершенно иная политическая карта

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после референдума по поправкам в конституцию страны и принятых в последующем решений в развитие документа в республике сложится совершенно иная политическая карта.
"Это (референдум – ред.) - первый шаг к переменам. Это первый шаг, мы все это пропишем, и дальше потихоньку в течение года – двух отстроим. Будет совершенно иная политическая мозаика, карта Беларуси", - сказал Лукашенко журналистам в четверг. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
Президент подчеркнул, что белорусы должны обязательно прийти проголосовать на референдуме. "Если мы сейчас еще начнем шататься и не пойдем на референдум, это позорище будет для нас, для белорусов. Мы, наоборот, должны прийти. Слушайте, это не мой референдум и не моя это конституция. Мне, как президенту, эта конституция была бы нормальной", - сказал он.
Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлится по 26 февраля включительно.
Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
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Прохожие на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 09:37
В Белоруссии предотвратили срыв референдума, пишут СМИ
Опубликовано: Наталья Макарова
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоРеферендум
 
 
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