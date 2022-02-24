https://ria.ru/20220224/referendum-1774808589.html

Лукашенко назвал референдум первым шагом к переменам

Лукашенко назвал референдум первым шагом к переменам - РИА Новости, 24.02.2022

Лукашенко назвал референдум первым шагом к переменам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после референдума по поправкам в конституцию страны и принятых в последующем решений в развитие документа в РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:23

2022-02-24T16:23

2022-02-24T16:23

в мире

белоруссия

александр лукашенко

референдум

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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после референдума по поправкам в конституцию страны и принятых в последующем решений в развитие документа в республике сложится совершенно иная политическая карта."Это (референдум – ред.) - первый шаг к переменам. Это первый шаг, мы все это пропишем, и дальше потихоньку в течение года – двух отстроим. Будет совершенно иная политическая мозаика, карта Беларуси", - сказал Лукашенко журналистам в четверг. Видеофрагмент встречи опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".Президент подчеркнул, что белорусы должны обязательно прийти проголосовать на референдуме. "Если мы сейчас еще начнем шататься и не пойдем на референдум, это позорище будет для нас, для белорусов. Мы, наоборот, должны прийти. Слушайте, это не мой референдум и не моя это конституция. Мне, как президенту, эта конституция была бы нормальной", - сказал он.Референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии назначен на 27 февраля. Досрочное голосование началось 22 февраля и продлится по 26 февраля включительно.Проект обновленной конституции Белоруссии, в частности, предполагает, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. В соответствии с предлагаемыми поправками, в конституции может появиться раздел о Всебелорусском народном собрании, которое станет высшим представительным органом народовластия в Белоруссии, будет утверждать основы внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию нацбезопасности страны. Проектом предусматривается, что президент может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием в случае систематического или грубого нарушения конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, референдум