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В МИД отреагировали на решение Украины разорвать дипотношения с Россией

В МИД отреагировали на решение Украины разорвать дипотношения с Россией - РИА Новости, 24.02.2022

В МИД отреагировали на решение Украины разорвать дипотношения с Россией

Разрыв отношений с Украиной - не наш выбор, но действия Киева - логическое завершение его русофобской политики, заявили РИА Новости в российском МИД. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:28

2022-02-24T13:28

2022-02-24T13:41

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Разрыв отношений с Украиной - не наш выбор, но действия Киева - логическое завершение его русофобской политики, заявили РИА Новости в российском МИД."Это не наш выбор", - сказали в российском ведомстве."Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года, разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 2018 году и целого букета законов, направленных на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве в комментарии РИА Новости.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, россия, владимир путин, донбасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)