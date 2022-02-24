https://ria.ru/20220224/razrusheniya-1774697615.html
Глава Белгородской области рассказал о разрушениях в регионе из-за снарядов
Глава Белгородской области рассказал о разрушениях в регионе из-за снарядов - РИА Новости, 24.02.2022
Глава Белгородской области рассказал о разрушениях в регионе из-за снарядов
Шесть эпизодов разрушений из-за снарядов зафиксировано на территории Белгородской области, граничащей с Украиной, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:32
2022-02-24T11:32
2022-02-24T11:40
обострение ситуации в днр и лнр
белгородская область
вячеслав гладков
ситуация в днр и лнр
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Шесть эпизодов разрушений из-за снарядов зафиксировано на территории Белгородской области, граничащей с Украиной, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании облдумы."У нас есть… разрушения, насчитали шесть эпизодов", - сказал Гладков на заседании.Он не уточнил детали.В пресс-службе правительства региона не стали уточнять РИА Новости территории, где произошли разрушения, отметив, что в настоящее время это компетенция следственных органов. В следственных органах региона и в силовых структурах не комментируют данную информацию.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, ситуация в днр и лнр, россия
11:32 24.02.2022 (обновлено: 11:40 24.02.2022)
Глава Белгородской области рассказал о разрушениях в регионе из-за снарядов
Глава Белгородской области Гладков рассказал о разрушениях в регионе из-за снарядов
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Шесть эпизодов разрушений из-за снарядов зафиксировано на территории Белгородской области, граничащей с Украиной, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании облдумы.
"У нас есть… разрушения, насчитали шесть эпизодов", - сказал Гладков на заседании.
В пресс-службе правительства региона не стали уточнять РИА Новости территории, где произошли разрушения, отметив, что в настоящее время это компетенция следственных органов. В следственных органах региона и в силовых структурах не комментируют данную информацию.
Президент РФ Владимир Путин
ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России
с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН
, с санкции Совета Федерации
и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР
и ЛНР
, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине
режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве
хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова