https://ria.ru/20220224/razgovor-1774609509.html

Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа

Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа - РИА Новости, 24.02.2022

Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако не получил ответа. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T01:49

2022-02-24T01:49

2022-02-24T03:12

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако не получил ответа."Сегодня (23 февраля) инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/gorlovka-1774602728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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