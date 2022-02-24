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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/razgovor-1774609509.html
Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа
Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа - РИА Новости, 24.02.2022
Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако не получил ответа. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T01:49
2022-02-24T03:12
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
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КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако не получил ответа."Сегодня (23 февраля) инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/gorlovka-1774602728.html
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в мире, украина, россия
01:49 24.02.2022 (обновлено: 03:12 24.02.2022)
 
Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа

Президент Украины Зеленский заявил, что на его просьбу о разговоре с Путиным не дали ответ

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако не получил ответа.
"Сегодня (23 февраля) инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
00:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные обстреляли Горловку, заявили в Донецке
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссия
 
 
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