https://ria.ru/20220224/razgovor-1774609509.html
Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа
Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа - РИА Новости, 24.02.2022
Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако не получил ответа. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T01:49
2022-02-24T01:49
2022-02-24T03:12
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774345781_0:50:3000:1738_1920x0_80_0_0_6c7932d1363a8e65ddf7bd4b082d1133.jpg
КИЕВ, 24 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, однако не получил ответа."Сегодня (23 февраля) инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/gorlovka-1774602728.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774345781_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_e171e1d1b8cca53e0f3a7018bf22cb20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
01:49 24.02.2022 (обновлено: 03:12 24.02.2022)
Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным, но не получил ответа
Президент Украины Зеленский заявил, что на его просьбу о разговоре с Путиным не дали ответ