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ВСУ расстреляли переходивших на сторону ЛНР солдат, заявили в республике
ВСУ расстреляли переходивших на сторону ЛНР солдат, заявили в республике - РИА Новости, 24.02.2022
ВСУ расстреляли переходивших на сторону ЛНР солдат, заявили в республике
Украинские силовики расстреляли пятерых украинских солдат, пытавшихся перейти на сторону Народной милиции Луганской народной республики, заявил журналистам... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:40
2022-02-24T16:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики расстреляли пятерых украинских солдат, пытавшихся перейти на сторону Народной милиции Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.По его словам, тела погибших украинских военных находятся в межпозиционном пространстве, украинские силовики из 30-й бригады ведут огонь из стрелкового оружия. "В любой подходящий момент мы готовы эвакуировать тела для дальнейшей передачи их родственникам и близким погибших", - дополнил Филипоненко.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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96
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в мире, украина, вооруженные силы украины
15:40 24.02.2022 (обновлено: 16:00 24.02.2022)
 
ВСУ расстреляли переходивших на сторону ЛНР солдат, заявили в республике

ВСУ расстреляли переходивших на сторону ЛНР солдат, заявили в республике

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики расстреляли пятерых украинских солдат, пытавшихся перейти на сторону Народной милиции Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
"Сегодня в районе населенного пункта Новогригоровка пять военнослужащих 30-й бригады ВСУ, осознав бессмысленность вооруженного конфликта, а также опасаясь за свои жизни, предприняли попытку добровольно перейти на сторону ЛНР. Однако командование 30-й бригады в лице Зиневича отдало указание на хладнокровный расстрел в спину своих подчиненных", - заявил Филипоненко.
По его словам, тела погибших украинских военных находятся в межпозиционном пространстве, украинские силовики из 30-й бригады ведут огонь из стрелкового оружия. "В любой подходящий момент мы готовы эвакуировать тела для дальнейшей передачи их родственникам и близким погибших", - дополнил Филипоненко.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР заявили, что поражено 72 военных объекта ВС Украины
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
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