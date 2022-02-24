https://ria.ru/20220224/rasstrel-1774794102.html

ВСУ расстреляли переходивших на сторону ЛНР солдат, заявили в республике

ВСУ расстреляли переходивших на сторону ЛНР солдат, заявили в республике - РИА Новости, 24.02.2022

ВСУ расстреляли переходивших на сторону ЛНР солдат, заявили в республике

Украинские силовики расстреляли пятерых украинских солдат, пытавшихся перейти на сторону Народной милиции Луганской народной республики, заявил журналистам... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:40

2022-02-24T15:40

2022-02-24T16:00

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Украинские силовики расстреляли пятерых украинских солдат, пытавшихся перейти на сторону Народной милиции Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.По его словам, тела погибших украинских военных находятся в межпозиционном пространстве, украинские силовики из 30-й бригады ведут огонь из стрелкового оружия. "В любой подходящий момент мы готовы эвакуировать тела для дальнейшей передачи их родственникам и близким погибших", - дополнил Филипоненко.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, вооруженные силы украины