https://ria.ru/20220224/rada-1774846168.html

В Раде призвали создать группу для консультаций с парламентом России

В Раде призвали создать группу для консультаций с парламентом России - РИА Новости, 24.02.2022

В Раде призвали создать группу для консультаций с парламентом России

Семь украинских депутатов призвали Раду сформировать группу для стратегических консультаций с Федеральным собранием России, - говорится в сообщении от лица семи РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:21

2022-02-24T18:21

2022-02-24T18:36

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Семь украинских депутатов призвали Раду сформировать группу для стратегических консультаций с Федеральным собранием России, - говорится в сообщении от лица семи депутатов, опубликованном на странице Новинского в Facebook.Депутаты также призвали Раду сформировать группу для проведения стратегических консультаций с обеими палатами Федерального собрания РФ.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донбасс, верховная рада украины, в мире, федеральное собрание рф