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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/rada-1774846168.html
В Раде призвали создать группу для консультаций с парламентом России
В Раде призвали создать группу для консультаций с парламентом России - РИА Новости, 24.02.2022
В Раде призвали создать группу для консультаций с парламентом России
Семь украинских депутатов призвали Раду сформировать группу для стратегических консультаций с Федеральным собранием России, - говорится в сообщении от лица семи РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:21
2022-02-24T18:36
обострение ситуации в днр и лнр
россия
донбасс
верховная рада украины
в мире
федеральное собрание рф
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Семь украинских депутатов призвали Раду сформировать группу для стратегических консультаций с Федеральным собранием России, - говорится в сообщении от лица семи депутатов, опубликованном на странице Новинского в Facebook.Депутаты также призвали Раду сформировать группу для проведения стратегических консультаций с обеими палатами Федерального собрания РФ.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, донбасс, верховная рада украины, в мире, федеральное собрание рф
18:21 24.02.2022 (обновлено: 18:36 24.02.2022)
 
В Раде призвали создать группу для консультаций с парламентом России

Депутаты Рады призвали создать группу для консультаций с Федеральным собранием России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Заседание Верховной рады Украины
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Семь украинских депутатов призвали Раду сформировать группу для стратегических консультаций с Федеральным собранием России, - говорится в сообщении от лица семи депутатов, опубликованном на странице Новинского в Facebook.
Депутаты также призвали Раду сформировать группу для проведения стратегических консультаций с обеими палатами Федерального собрания РФ.
Депутат Верховной рады Юрий Бойко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 17:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В "Оппозиционной платформе" призвали начать переговоры
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на УкраинеПервые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Инфографика
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияДонбассВерховная Рада УкраиныВ миреФедеральное собрание РФ
 
 
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