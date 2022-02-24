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Курская область отменила QR-коды для посещения общественных мест
Курская область отменила QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 24.02.2022
Курская область отменила QR-коды для посещения общественных мест
Курская область отменила QR-коды при посещении общественных мест, заявил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:57
2022-02-24T10:57
2022-02-24T10:57
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Курская область отменила QR-коды при посещении общественных мест, заявил губернатор Роман Старовойт."Отменяю требование предъявлять QR-коды при посещении общественных мест", - заявил Старовойт в видеообращении в соцсетях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, курская область, роман старовойт, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы
Курская область отменила QR-коды для посещения общественных мест
Губернатор Курской области Старовойт отменил QR-коды для посещения общественных мест