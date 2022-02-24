https://ria.ru/20220224/putin-1774919166.html

Путин провел телефонный разговор с Макроном

Путин провел телефонный разговор с Макроном - РИА Новости, 25.02.2022

Путин провел телефонный разговор с Макроном

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в четверг "серьезно и откровенно" обменялись мнениями в связи... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-24T23:32

2022-02-24T23:32

2022-02-25T01:37

обострение ситуации в днр и лнр

политика

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

владимир путин

эммануэль макрон

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в четверг "серьезно и откровенно" обменялись мнениями в связи с событиями на Украине, Путин дал исчерпывающие разъяснения по ситуации, сообщила пресс-служба Кремля.Подчеркивается, что российский лидер дал "исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции"."Установлено оставаться в контакте", - говорится также в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Российский лидер также подчеркнул, что ответ России будет незамедлительным, если кто-то попытается помешать РФ, создать угрозу для россиян.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир путин, эммануэль макрон