https://ria.ru/20220224/putin-1774919166.html
Путин провел телефонный разговор с Макроном
Путин провел телефонный разговор с Макроном - РИА Новости, 25.02.2022
Путин провел телефонный разговор с Макроном
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в четверг "серьезно и откровенно" обменялись мнениями в связи... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-24T23:32
2022-02-24T23:32
2022-02-25T01:37
обострение ситуации в днр и лнр
политика
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в четверг "серьезно и откровенно" обменялись мнениями в связи с событиями на Украине, Путин дал исчерпывающие разъяснения по ситуации, сообщила пресс-служба Кремля.Подчеркивается, что российский лидер дал "исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции"."Установлено оставаться в контакте", - говорится также в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Российский лидер также подчеркнул, что ответ России будет незамедлительным, если кто-то попытается помешать РФ, создать угрозу для россиян.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир путин, эммануэль макрон
23:32 24.02.2022 (обновлено: 01:37 25.02.2022)
Путин провел телефонный разговор с Макроном
Президент России Путин обсудил с лидером Франции Макроном военную операцию на Украине
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в четверг "серьезно и откровенно" обменялись мнениями в связи с событиями на Украине, Путин дал исчерпывающие разъяснения по ситуации, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора президента РФ Владимира Путина
с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном
состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что российский лидер дал "исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции".
"Установлено оставаться в контакте", - говорится также в сообщении.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Российский лидер также подчеркнул, что ответ России будет незамедлительным, если кто-то попытается помешать РФ, создать угрозу для россиян.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.