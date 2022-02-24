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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/putin-1774919166.html
Путин провел телефонный разговор с Макроном
Путин провел телефонный разговор с Макроном - РИА Новости, 25.02.2022
Путин провел телефонный разговор с Макроном
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в четверг "серьезно и откровенно" обменялись мнениями в связи... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-24T23:32
2022-02-25T01:37
обострение ситуации в днр и лнр
политика
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в четверг "серьезно и откровенно" обменялись мнениями в связи с событиями на Украине, Путин дал исчерпывающие разъяснения по ситуации, сообщила пресс-служба Кремля.Подчеркивается, что российский лидер дал "исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции"."Установлено оставаться в контакте", - говорится также в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Российский лидер также подчеркнул, что ответ России будет незамедлительным, если кто-то попытается помешать РФ, создать угрозу для россиян.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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политика, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, владимир путин, эммануэль макрон
23:32 24.02.2022 (обновлено: 01:37 25.02.2022)
 
Путин провел телефонный разговор с Макроном

Президент России Путин обсудил с лидером Франции Макроном военную операцию на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в четверг "серьезно и откровенно" обменялись мнениями в связи с событиями на Украине, Путин дал исчерпывающие разъяснения по ситуации, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе организованного по инициативе французской стороны телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном состоялся серьезный и откровенный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что российский лидер дал "исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции".
"Установлено оставаться в контакте", - говорится также в сообщении.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Прохожие идут мимо Монумента Независимости Украины в Киеве, Украина. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия пришла на Украину за своим
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Российский лидер также подчеркнул, что ответ России будет незамедлительным, если кто-то попытается помешать РФ, создать угрозу для россиян.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на УкраинеПервые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Инфографика
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПолитикаУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинЭммануэль Макрон
 
 
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