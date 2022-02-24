https://ria.ru/20220224/putin-1774762549.html
У Путина запланирован телефонный международный разговор
У Путина запланирован телефонный международный разговор - РИА Новости, 24.02.2022
У Путина запланирован телефонный международный разговор
У президента РФ Владимира Путина на вечер четверга запланирован телефонный международный разговор и много встреч непубличного характера, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:17
2022-02-24T14:17
2022-02-24T14:17
политика
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина на вечер четверга запланирован телефонный международный разговор и много встреч непубличного характера, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Также на вечер у президента запланирован телефонный международный разговор, мы будем вас информировать. Конечно, еще много-много встреч, но уже непубличного характера", - сказал Песков журналистам в четверг.
https://ria.ru/20220224/biznes-1774761610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин
У Путина запланирован телефонный международный разговор
У президента Путина на вечер четверга запланирован телефонный международный разговор
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина на вечер четверга запланирован телефонный международный разговор и много встреч непубличного характера, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Также на вечер у президента запланирован телефонный международный разговор, мы будем вас информировать. Конечно, еще много-много встреч, но уже непубличного характера", - сказал Песков журналистам в четверг.
Опубликовано: Дарья Буймова