https://ria.ru/20220224/putin-1774762549.html

У Путина запланирован телефонный международный разговор

У Путина запланирован телефонный международный разговор - РИА Новости, 24.02.2022

У Путина запланирован телефонный международный разговор

У президента РФ Владимира Путина на вечер четверга запланирован телефонный международный разговор и много встреч непубличного характера, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:17

2022-02-24T14:17

2022-02-24T14:17

политика

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина на вечер четверга запланирован телефонный международный разговор и много встреч непубличного характера, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Также на вечер у президента запланирован телефонный международный разговор, мы будем вас информировать. Конечно, еще много-много встреч, но уже непубличного характера", - сказал Песков журналистам в четверг.

https://ria.ru/20220224/biznes-1774761610.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин