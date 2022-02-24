https://ria.ru/20220224/putin-1774638763.html

Путин заявил, что любая агрессия против России будет разгромлена

Путин заявил, что любая агрессия против России будет разгромлена - РИА Новости, 24.02.2022

Путин заявил, что любая агрессия против России будет разгромлена

Современная Россия после развала СССР является самой мощной державой мира и ни у кого должно быть сомнений, что любая агрессия будет разгромлена, заявил... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:08

2022-02-24T08:08

2022-02-24T12:16

россия

ссср

политика

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Современная Россия после развала СССР является самой мощной державой мира и ни у кого должно быть сомнений, что любая агрессия будет разгромлена, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам."Современная Россия после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является одной из самых мощных ядерных держав мира и, более того, обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружения", - сказал Путин.По его словам, ни у кого не должно быть сомнений, что нападение на РФ приведет к разгрому агрессора.

https://ria.ru/20220224/krovoprolitie-1774625678.html

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"Ответ России будет незамедлительным": Россия резко ответит на вмешательство внешних сил "Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты". Путин обращается к "тем, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события". 2022-02-24T08:08 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ссср, политика, владимир путин