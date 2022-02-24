https://ria.ru/20220224/putin-1774638763.html
Путин заявил, что любая агрессия против России будет разгромлена
Путин заявил, что любая агрессия против России будет разгромлена - РИА Новости, 24.02.2022
Путин заявил, что любая агрессия против России будет разгромлена
Современная Россия после развала СССР является самой мощной державой мира и ни у кого должно быть сомнений, что любая агрессия будет разгромлена, заявил... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:08
2022-02-24T08:08
2022-02-24T12:16
россия
ссср
политика
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Современная Россия после развала СССР является самой мощной державой мира и ни у кого должно быть сомнений, что любая агрессия будет разгромлена, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам."Современная Россия после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является одной из самых мощных ядерных держав мира и, более того, обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружения", - сказал Путин.По его словам, ни у кого не должно быть сомнений, что нападение на РФ приведет к разгрому агрессора.
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"Ответ России будет незамедлительным": Россия резко ответит на вмешательство внешних сил
"Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты".
Путин обращается к "тем, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события".
2022-02-24T08:08
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ссср, политика, владимир путин
08:08 24.02.2022 (обновлено: 12:16 24.02.2022)
Путин заявил, что любая агрессия против России будет разгромлена
Президент Путин заявил, что любая агрессия против России будет разгромлена