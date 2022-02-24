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Путин заявил, что любая агрессия против России будет разгромлена
Путин заявил, что любая агрессия против России будет разгромлена - РИА Новости, 24.02.2022
Путин заявил, что любая агрессия против России будет разгромлена
Современная Россия после развала СССР является самой мощной державой мира и ни у кого должно быть сомнений, что любая агрессия будет разгромлена, заявил... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:08
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россия
ссср
политика
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Современная Россия после развала СССР является самой мощной державой мира и ни у кого должно быть сомнений, что любая агрессия будет разгромлена, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам."Современная Россия после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является одной из самых мощных ядерных держав мира и, более того, обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружения", - сказал Путин.По его словам, ни у кого не должно быть сомнений, что нападение на РФ приведет к разгрому агрессора.
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Дарья Буймова
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"Ответ России будет незамедлительным": Россия резко ответит на вмешательство внешних сил
"Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты". Путин обращается к "тем, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящие события".
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россия, ссср, политика, владимир путин
08:08 24.02.2022 (обновлено: 12:16 24.02.2022)
 
Путин заявил, что любая агрессия против России будет разгромлена

Президент Путин заявил, что любая агрессия против России будет разгромлена

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Современная Россия после развала СССР является самой мощной державой мира и ни у кого должно быть сомнений, что любая агрессия будет разгромлена, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
"Современная Россия после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является одной из самых мощных ядерных держав мира и, более того, обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружения", - сказал Путин.
По его словам, ни у кого не должно быть сомнений, что нападение на РФ приведет к разгрому агрессора.
Призываю вас сложить оружие и идти домой: Путин обращается к украинским военным - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
06:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин назвал киевский режим ответственным за кровопролитие
Опубликовано: Дарья Буймова
 
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