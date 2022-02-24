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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/putin-1774623277.html
Путин: ситуация с расширением НАТО становится более опасной
Путин: ситуация с расширением НАТО становится более опасной - РИА Новости, 24.02.2022
Путин: ситуация с расширением НАТО становится более опасной
Ситуация с расширением НАТО становится более опасной, они ужесточают свои позиции, мы больше молчать не можем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:29
2022-02-24T08:11
нато
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ситуация с расширением НАТО становится более опасной, они ужесточают свои позиции, мы больше молчать не можем, заявил президент РФ Владимир Путин."По мере расширения НАТО на восток ситуация для нас с каждым годом становится хуже и опаснее. Более того, в последние дни руководство НАТО прямо говорит о необходимости ускорить, форсировать продвижение альянса. Другими словами, они ужесточают свою позицию. Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Это было бы абсолютно безответственно", - сказал Путин.
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Севастиан Котов
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нато, в мире, владимир путин, украина
06:29 24.02.2022 (обновлено: 08:11 24.02.2022)
 
Путин: ситуация с расширением НАТО становится более опасной

Президент России Путин: ситуация с расширением НАТО становится более опасной

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ В. Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ситуация с расширением НАТО становится более опасной, они ужесточают свои позиции, мы больше молчать не можем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По мере расширения НАТО на восток ситуация для нас с каждым годом становится хуже и опаснее. Более того, в последние дни руководство НАТО прямо говорит о необходимости ускорить, форсировать продвижение альянса. Другими словами, они ужесточают свою позицию. Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Это было бы абсолютно безответственно", - сказал Путин.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:44
Запад отказался от Украины: что дальше?
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРНАТОВ миреВладимир ПутинУкраина
 
 
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