https://ria.ru/20220224/putin-1774623277.html
Путин: ситуация с расширением НАТО становится более опасной
Путин: ситуация с расширением НАТО становится более опасной - РИА Новости, 24.02.2022
Путин: ситуация с расширением НАТО становится более опасной
Ситуация с расширением НАТО становится более опасной, они ужесточают свои позиции, мы больше молчать не можем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:29
2022-02-24T06:29
2022-02-24T08:11
нато
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ситуация с расширением НАТО становится более опасной, они ужесточают свои позиции, мы больше молчать не можем, заявил президент РФ Владимир Путин."По мере расширения НАТО на восток ситуация для нас с каждым годом становится хуже и опаснее. Более того, в последние дни руководство НАТО прямо говорит о необходимости ускорить, форсировать продвижение альянса. Другими словами, они ужесточают свою позицию. Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Это было бы абсолютно безответственно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, в мире, владимир путин, украина
06:29 24.02.2022 (обновлено: 08:11 24.02.2022)
Путин: ситуация с расширением НАТО становится более опасной
Президент России Путин: ситуация с расширением НАТО становится более опасной