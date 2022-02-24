https://ria.ru/20220224/putin-1774623277.html

Путин: ситуация с расширением НАТО становится более опасной

Путин: ситуация с расширением НАТО становится более опасной - РИА Новости, 24.02.2022

Путин: ситуация с расширением НАТО становится более опасной

Ситуация с расширением НАТО становится более опасной, они ужесточают свои позиции, мы больше молчать не можем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:29

2022-02-24T06:29

2022-02-24T08:11

нато

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ситуация с расширением НАТО становится более опасной, они ужесточают свои позиции, мы больше молчать не можем, заявил президент РФ Владимир Путин."По мере расширения НАТО на восток ситуация для нас с каждым годом становится хуже и опаснее. Более того, в последние дни руководство НАТО прямо говорит о необходимости ускорить, форсировать продвижение альянса. Другими словами, они ужесточают свою позицию. Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Это было бы абсолютно безответственно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

нато, в мире, владимир путин, украина