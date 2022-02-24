https://ria.ru/20220224/putin-1774623130.html

Путин: неонацисты на Украине полезут в Крым с войной

Путин: неонацисты на Украине полезут в Крым с войной - РИА Новости, 24.02.2022

Путин: неонацисты на Украине полезут в Крым с войной

Страны НАТО поддерживают украинских националистов, которые полезут в Крым с войной, чтобы убивать, точно так же, как и на Донбассе, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:26

2022-02-24T06:26

2022-02-24T07:35

украина

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обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Страны НАТО поддерживают украинских националистов, которые полезут в Крым с войной, чтобы убивать, точно так же, как и на Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам."Ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые в свою очередь никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией. Они, конечно же, полезут и в Крым. Причём так же, как и на Донбасс, с тем чтобы убивать - как убивали беззащитных людей каратели из банд украинских националистов, пособников Гитлера во время Великой отечественной войны", - сказал Путин.По словам российского президента, украинские националисты заявляют и о том, что претендуют на ряд других российских территорий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин