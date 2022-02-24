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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/putin-1774623130.html
Путин: неонацисты на Украине полезут в Крым с войной
Путин: неонацисты на Украине полезут в Крым с войной - РИА Новости, 24.02.2022
Путин: неонацисты на Украине полезут в Крым с войной
Страны НАТО поддерживают украинских националистов, которые полезут в Крым с войной, чтобы убивать, точно так же, как и на Донбассе, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:26
2022-02-24T07:35
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Страны НАТО поддерживают украинских националистов, которые полезут в Крым с войной, чтобы убивать, точно так же, как и на Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам."Ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые в свою очередь никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией. Они, конечно же, полезут и в Крым. Причём так же, как и на Донбасс, с тем чтобы убивать - как убивали беззащитных людей каратели из банд украинских националистов, пособников Гитлера во время Великой отечественной войны", - сказал Путин.По словам российского президента, украинские националисты заявляют и о том, что претендуют на ряд других российских территорий.
https://ria.ru/20220224/nebenzya-1774626056.html
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украина, ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин
06:26 24.02.2022 (обновлено: 07:35 24.02.2022)
 
Путин: неонацисты на Украине полезут в Крым с войной

Президент России Путин: неонацисты на Украине полезут в Крым с войной

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Страны НАТО поддерживают украинских националистов, которые полезут в Крым с войной, чтобы убивать, точно так же, как и на Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
"Ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые в свою очередь никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией. Они, конечно же, полезут и в Крым. Причём так же, как и на Донбасс, с тем чтобы убивать - как убивали беззащитных людей каратели из банд украинских националистов, пособников Гитлера во время Великой отечественной войны", - сказал Путин.
По словам российского президента, украинские националисты заявляют и о том, что претендуют на ряд других российских территорий.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя: Киев не услышал призывов прекратить провокации против ДНР и ЛНР
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир Путин
 
 
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