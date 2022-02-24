https://ria.ru/20220224/putin-1774622552.html
Путин: нельзя без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид
Путин: нельзя без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид - РИА Новости, 24.02.2022
Путин: нельзя без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид
Без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид было нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:22
2022-02-24T06:22
2022-02-24T07:12
донбасс
ситуация в днр и лнр
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид было нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам."Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит, терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию. Надеются только на нас с вами", - сказал Путин.Он также добавил, что именно устремления, чувства и боль людей были для России главным мотивом при признании народных республик Донбасса.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774161935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, россия, владимир путин
06:22 24.02.2022 (обновлено: 07:12 24.02.2022)
Путин: нельзя без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид
Президент России Путин: нельзя без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид