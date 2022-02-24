https://ria.ru/20220224/putin-1774622552.html

Путин: нельзя без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид

Путин: нельзя без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид - РИА Новости, 24.02.2022

Путин: нельзя без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид

Без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид было нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T06:22

2022-02-24T06:22

2022-02-24T07:12

донбасс

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владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид было нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам."Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит, терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию. Надеются только на нас с вами", - сказал Путин.Он также добавил, что именно устремления, чувства и боль людей были для России главным мотивом при признании народных республик Донбасса.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774161935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, россия, владимир путин