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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/putin-1774622552.html
Путин: нельзя без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид
Путин: нельзя без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид - РИА Новости, 24.02.2022
Путин: нельзя без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид
Без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид было нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T06:22
2022-02-24T07:12
донбасс
ситуация в днр и лнр
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид было нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам."Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит, терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию. Надеются только на нас с вами", - сказал Путин.Он также добавил, что именно устремления, чувства и боль людей были для России главным мотивом при признании народных республик Донбасса.
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Севастиан Котов
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донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, россия, владимир путин
06:22 24.02.2022 (обновлено: 07:12 24.02.2022)
 
Путин: нельзя без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид

Президент России Путин: нельзя без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Без сострадания смотреть на происходящий в Донбассе геноцид было нельзя, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
"Нельзя без сострадания смотреть на то, что там происходит, терпеть все это было уже просто невозможно. Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию. Надеются только на нас с вами", - сказал Путин.
Он также добавил, что именно устремления, чувства и боль людей были для России главным мотивом при признании народных республик Донбасса.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 08:00
Отрезать от всего: чем грозят России новые санкции
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
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