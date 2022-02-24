https://ria.ru/20220224/pushilin-1774733008.html

Глава ДНР обвинил Киев в информационной войне

Глава ДНР обвинил Киев в информационной войне - РИА Новости, 24.02.2022

Глава ДНР обвинил Киев в информационной войне

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что все испытали последствия информационной войны, которую ведет Киев, и объявил о ведении... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:00

2022-02-24T13:00

2022-02-24T13:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что все испытали последствия информационной войны, которую ведет Киев, и объявил о ведении освободительной операции."Все мы на себе испытали последствия грязной информационной войны, которую ведет киевский режим восемь лет с народом Донбасса. Их циничные и извращенные методы лжи нам хорошо известны. Сейчас идет освободительная операция. Восстанавливается справедливость, она требует в том числе и разъяснительной работы. Люди, особенно на освобождаемых территориях, хотят знать правду", - заявил Пушилин в обращении к СМИ."Донбассу нужна ваша помощь", - заявил глава ДНР, обратившись к журналистам и работникам средств массовой информации, а также к дончанам в РФ.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Путин 21 февраля обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/donbass-1774725168.html

https://ria.ru/20220224/nastuplenie-1774721189.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр