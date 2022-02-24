https://ria.ru/20220224/protivostoyanie-1774795566.html

В Берлине заявили, что военного столкновения между НАТО и Россией не будет

В Берлине заявили, что военного столкновения между НАТО и Россией не будет - РИА Новости, 24.02.2022

В Берлине заявили, что военного столкновения между НАТО и Россией не будет

Военного противостояния между НАТО и Россией в связи с событиями на Украине не будет, заявила в Берлине журналистам глава комитета бундестага ФРГ по обороне... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:46

2022-02-24T15:46

2022-02-24T16:01

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владимир путин

киев

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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Военного противостояния между НАТО и Россией в связи с событиями на Украине не будет, заявила в Берлине журналистам глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман."Украина не является членом НАТО, военного противостояния между НАТО и Россией не должно быть", - сказала Штрак-Циммерман.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

https://ria.ru/20220224/nato-1774784679.html

https://ria.ru/20220224/finlyandiya-1774780819.html

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Петр Попадюк

в мире, германия, бундестаг германии, нато, россия, владимир путин, киев, луганская народная республика, оон, совет федерации рф, ситуация в днр и лнр