https://ria.ru/20220224/protest-1774870579.html

Глава МИД Британии заявила решительный протест российскому послу

Глава МИД Британии заявила решительный протест российскому послу - РИА Новости, 24.02.2022

Глава МИД Британии заявила решительный протест российскому послу

Министр иностранных дел Великобритании заявила решительный протест послу РФ в Великобритании и подчеркнула, что последует соответствующая реакция международного РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T19:41

2022-02-24T19:41

2022-02-24T19:42

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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании заявила решительный протест послу РФ в Великобритании и подчеркнула, что последует соответствующая реакция международного сообщества, сообщило российское посольство."24 февраля посол Российской Федерации Андрей Келин был приглашен к госсекретарю по иностранным делам Элизабет Трасс. Она заявила "самый решительный" протест в связи с "неспровоцированной и неоправданной" атакой России на Украину. Подчеркнула, что в отношении Российской Федерации последует соответствующая реакция международного сообщества", - говорится в сообщении, поступившем РИА Новости.Госсекретарю было подробно объяснено, что нежелание стран НАТО, включая Великобританию, обсуждать с российской стороной гарантии безопасности в сочетании с отказом Украины от выполнения минских соглашений завели дипломатические усилия в тупик."На этом фоне все более агрессивные действия украинских вооруженных сил и реальная угроза нападения ВСУ на Донецкую и Луганскую народные республики не оставляют нам иного выбора, кроме как откликнуться на их просьбу о помощи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220224/attashe-1774862606.html

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Владимир Лаврентьев

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