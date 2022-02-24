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Глава МИД Британии заявила решительный протест российскому послу
Глава МИД Британии заявила решительный протест российскому послу - РИА Новости, 24.02.2022
Глава МИД Британии заявила решительный протест российскому послу
Министр иностранных дел Великобритании заявила решительный протест послу РФ в Великобритании и подчеркнула, что последует соответствующая реакция международного РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:41
2022-02-24T19:42
в мире
андрей келин
великобритания
украина
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лиз трасс
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании заявила решительный протест послу РФ в Великобритании и подчеркнула, что последует соответствующая реакция международного сообщества, сообщило российское посольство."24 февраля посол Российской Федерации Андрей Келин был приглашен к госсекретарю по иностранным делам Элизабет Трасс. Она заявила "самый решительный" протест в связи с "неспровоцированной и неоправданной" атакой России на Украину. Подчеркнула, что в отношении Российской Федерации последует соответствующая реакция международного сообщества", - говорится в сообщении, поступившем РИА Новости.Госсекретарю было подробно объяснено, что нежелание стран НАТО, включая Великобританию, обсуждать с российской стороной гарантии безопасности в сочетании с отказом Украины от выполнения минских соглашений завели дипломатические усилия в тупик."На этом фоне все более агрессивные действия украинских вооруженных сил и реальная угроза нападения ВСУ на Донецкую и Луганскую народные республики не оставляют нам иного выбора, кроме как откликнуться на их просьбу о помощи", - говорится в сообщении.
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в мире, андрей келин, великобритания, украина, россия, форин-офис, лиз трасс, донбасс, владимир путин, ситуация в днр и лнр
19:41 24.02.2022 (обновлено: 19:42 24.02.2022)
 
Глава МИД Британии заявила решительный протест российскому послу

Глава МИД Британии Трасс заявила решительный протест послу России в Лондоне Келину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
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ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании заявила решительный протест послу РФ в Великобритании и подчеркнула, что последует соответствующая реакция международного сообщества, сообщило российское посольство.
"24 февраля посол Российской Федерации Андрей Келин был приглашен к госсекретарю по иностранным делам Элизабет Трасс. Она заявила "самый решительный" протест в связи с "неспровоцированной и неоправданной" атакой России на Украину. Подчеркнула, что в отношении Российской Федерации последует соответствующая реакция международного сообщества", - говорится в сообщении, поступившем РИА Новости.
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Госсекретарю было подробно объяснено, что нежелание стран НАТО, включая Великобританию, обсуждать с российской стороной гарантии безопасности в сочетании с отказом Украины от выполнения минских соглашений завели дипломатические усилия в тупик.
"На этом фоне все более агрессивные действия украинских вооруженных сил и реальная угроза нападения ВСУ на Донецкую и Луганскую народные республики не оставляют нам иного выбора, кроме как откликнуться на их просьбу о помощи", - говорится в сообщении.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреАндрей КелинВеликобританияУкраинаРоссияФорин-офисЛиз ТрассДонбассВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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