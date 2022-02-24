19:41 24.02.2022 (обновлено: 19:42 24.02.2022)
Глава МИД Британии заявила решительный протест российскому послу
Глава МИД Британии Трасс заявила решительный протест послу России в Лондоне Келину
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
ЛОНДОН, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании заявила решительный протест послу РФ в Великобритании и подчеркнула, что последует соответствующая реакция международного сообщества, сообщило российское посольство.
"24 февраля посол Российской Федерации Андрей Келин был приглашен к госсекретарю по иностранным делам Элизабет Трасс. Она заявила "самый решительный" протест в связи с "неспровоцированной и неоправданной" атакой России на Украину. Подчеркнула, что в отношении Российской Федерации последует соответствующая реакция международного сообщества", - говорится в сообщении, поступившем РИА Новости.
Госсекретарю было подробно объяснено, что нежелание стран НАТО, включая Великобританию, обсуждать с российской стороной гарантии безопасности в сочетании с отказом Украины от выполнения минских соглашений завели дипломатические усилия в тупик.
"На этом фоне все более агрессивные действия украинских вооруженных сил и реальная угроза нападения ВСУ на Донецкую и Луганскую народные республики не оставляют нам иного выбора, кроме как откликнуться на их просьбу о помощи", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев