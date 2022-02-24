Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/prizyvy-1774825104.html
В МВД зафиксировали призывы к несанкционированным акциям в регионах
В МВД зафиксировали призывы к несанкционированным акциям в регионах - РИА Новости, 24.02.2022
В МВД зафиксировали призывы к несанкционированным акциям в регионах
МВД РФ фиксирует призывы к несанкционированным акциям в ряде субъектов из-за ситуации в Украине, примет все меры для поддержания правопорядка, сообщается в... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:11
2022-02-24T17:11
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153130/48/1531304895_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9069bb27b97aeb93355e431832a7f60.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. МВД РФ фиксирует призывы к несанкционированным акциям в ряде субъектов из-за ситуации в Украине, примет все меры для поддержания правопорядка, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа."В территориальные органы МВД России поступает информация о распространяемых в сети интернет призывах к проведению несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Российской Федерации. Подразделения МВД России и других правоохранительных органов полностью контролируют обстановку на территории страны и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка", - говорится в сообщении.В МВД напомнили, что в регионах РФ продолжают действовать ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Также в сообщении добавляется, что любая агрессия в отношении сотрудников полиции будет пресечена, а лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/meropriyatiya-1774807094.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153130/48/1531304895_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91dae00eab7a36080126321ab8fecf15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, украина, донбасс, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:11 24.02.2022
 
В МВД зафиксировали призывы к несанкционированным акциям в регионах

В МВД России фиксируют призывы к несанкционированным акциям, ведомство примет меры

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел России
Здание Министерства внутренних дел России - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства внутренних дел России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. МВД РФ фиксирует призывы к несанкционированным акциям в ряде субъектов из-за ситуации в Украине, примет все меры для поддержания правопорядка, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
"В территориальные органы МВД России поступает информация о распространяемых в сети интернет призывах к проведению несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Российской Федерации. Подразделения МВД России и других правоохранительных органов полностью контролируют обстановку на территории страны и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка", - говорится в сообщении.
В МВД напомнили, что в регионах РФ продолжают действовать ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Также в сообщении добавляется, что любая агрессия в отношении сотрудников полиции будет пресечена, а лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:17
Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала