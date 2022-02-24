https://ria.ru/20220224/prizyvy-1774825104.html

В МВД зафиксировали призывы к несанкционированным акциям в регионах

В МВД зафиксировали призывы к несанкционированным акциям в регионах - РИА Новости, 24.02.2022

В МВД зафиксировали призывы к несанкционированным акциям в регионах

МВД РФ фиксирует призывы к несанкционированным акциям в ряде субъектов из-за ситуации в Украине, примет все меры для поддержания правопорядка, сообщается в... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:11

2022-02-24T17:11

2022-02-24T17:11

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. МВД РФ фиксирует призывы к несанкционированным акциям в ряде субъектов из-за ситуации в Украине, примет все меры для поддержания правопорядка, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа."В территориальные органы МВД России поступает информация о распространяемых в сети интернет призывах к проведению несанкционированных публичных мероприятий в ряде субъектов Российской Федерации. Подразделения МВД России и других правоохранительных органов полностью контролируют обстановку на территории страны и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка", - говорится в сообщении.В МВД напомнили, что в регионах РФ продолжают действовать ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Также в сообщении добавляется, что любая агрессия в отношении сотрудников полиции будет пресечена, а лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/meropriyatiya-1774807094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, украина, донбасс, министерство внутренних дел рф (мвд россии)