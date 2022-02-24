https://ria.ru/20220224/priznanie-1774765925.html
Лавров обсудил с главой МИД Китая признание Россией ЛНР и ДНР
Лавров обсудил с главой МИД Китая признание Россией ЛНР и ДНР - РИА Новости, 24.02.2022
Лавров обсудил с главой МИД Китая признание Россией ЛНР и ДНР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с главой МИД Китая Ван И признание Москвой ЛНР и ДНР, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:24
2022-02-24T14:24
2022-02-24T14:33
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
россия
китай
признание днр и лнр в россии
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с главой МИД Китая Ван И признание Москвой ЛНР и ДНР, заявили в МИД РФ.Уточняется, что телефонный разговор сторон состоялся в четверг."Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на востоке Украины в контексте признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и о решении президента Владимира Путина в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР и с санкции Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации о специальной военной операции с целью защиты людей, включая сотни тысяч российских граждан, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса", - говорится в сообщении МИД.В понедельник президент России Владимир Путин после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Утром в четверг Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:24 24.02.2022 (обновлено: 14:33 24.02.2022)
Лавров обсудил с главой МИД Китая признание Россией ЛНР и ДНР
Лавров обсудил с главой МИД Китая Ван И признание Москвой ЛНР и ДНР