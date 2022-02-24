11:25 24.02.2022 (обновлено: 17:25 24.02.2022)
Дрозденко предложил построить трассу в обход Приозерска
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с предложением построить новую дорогу от федеральной трассы А-121 "Сортавала", которая "уведет" грузовой транзит из города Приозерск и положительно скажется на экологии и туриндустрии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, сегодня состоялось первое в 2022 году заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. Во время встречи глава Ленобласти выступил с предложением о строительстве новой дороги от федеральной трассы А-121 "Сортавала", соединяющей Санкт-Петербург с Республикой Карелия.
"Мы четко понимаем, что территория Приозерского района является своего рода природной жемчужиной области, куда летом приезжают тысячи людей. Вопрос автомобильной загруженности Приозерска с каждым годом становится все актуальнее и эту проблему надо решать", — сказал Дрозденко.
Глава Ленинградской области выступил с инициативой строительства дороги на первом в 2022 году заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.
В ходе заседания Дрозденко также обозначил дополнительную потребность области в федеральных субсидиях на 10 миллиардов рублей для реализации дорожных проектов на границе области и города. Речь идет про обход Мурино в створе Пискаревского проспекта, реконструкцию Дороги жизни и Колтушского шоссе, строительство развязки в Кудрово, реконструкцию дороги от Колутшского шоссе к Кудрово и подъезда ко Всеволожску от Колтушского шоссе.
Опубликовано: Артем Смирнов