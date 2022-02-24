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Ленинградская область
https://ria.ru/20220224/priozersk-1774695197.html
Дрозденко предложил построить трассу в обход Приозерска
Дрозденко предложил построить трассу в обход Приозерска - РИА Новости, 24.02.2022
Дрозденко предложил построить трассу в обход Приозерска
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с предложением построить новую дорогу от федеральной трассы А-121 "Сортавала", которая "уведет"... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:25
2022-02-24T17:25
приозерск
александр дрозденко
приозерский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с предложением построить новую дорогу от федеральной трассы А-121 "Сортавала", которая "уведет" грузовой транзит из города Приозерск и положительно скажется на экологии и туриндустрии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, сегодня состоялось первое в 2022 году заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. Во время встречи глава Ленобласти выступил с предложением о строительстве новой дороги от федеральной трассы А-121 "Сортавала", соединяющей Санкт-Петербург с Республикой Карелия."Мы четко понимаем, что территория Приозерского района является своего рода природной жемчужиной области, куда летом приезжают тысячи людей. Вопрос автомобильной загруженности Приозерска с каждым годом становится все актуальнее и эту проблему надо решать", — сказал Дрозденко.Глава Ленинградской области выступил с инициативой строительства дороги на первом в 2022 году заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.В ходе заседания Дрозденко также обозначил дополнительную потребность области в федеральных субсидиях на 10 миллиардов рублей для реализации дорожных проектов на границе области и города. Речь идет про обход Мурино в створе Пискаревского проспекта, реконструкцию Дороги жизни и Колтушского шоссе, строительство развязки в Кудрово, реконструкцию дороги от Колутшского шоссе к Кудрово и подъезда ко Всеволожску от Колтушского шоссе.
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приозерск
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приозерск, александр дрозденко, приозерский район
11:25 24.02.2022 (обновлено: 17:25 24.02.2022)
 

Дрозденко предложил построить трассу в обход Приозерска

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с предложением построить новую дорогу от федеральной трассы А-121 "Сортавала", которая "уведет" грузовой транзит из города Приозерск и положительно скажется на экологии и туриндустрии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, сегодня состоялось первое в 2022 году заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. Во время встречи глава Ленобласти выступил с предложением о строительстве новой дороги от федеральной трассы А-121 "Сортавала", соединяющей Санкт-Петербург с Республикой Карелия.
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"Мы четко понимаем, что территория Приозерского района является своего рода природной жемчужиной области, куда летом приезжают тысячи людей. Вопрос автомобильной загруженности Приозерска с каждым годом становится все актуальнее и эту проблему надо решать", — сказал Дрозденко.
Глава Ленинградской области выступил с инициативой строительства дороги на первом в 2022 году заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.
В ходе заседания Дрозденко также обозначил дополнительную потребность области в федеральных субсидиях на 10 миллиардов рублей для реализации дорожных проектов на границе области и города. Речь идет про обход Мурино в створе Пискаревского проспекта, реконструкцию Дороги жизни и Колтушского шоссе, строительство развязки в Кудрово, реконструкцию дороги от Колутшского шоссе к Кудрово и подъезда ко Всеволожску от Колтушского шоссе.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
Ленинградская областьПриозерскАлександр ДрозденкоПриозерский район
 
 
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