https://ria.ru/20220224/priozersk-1774695197.html

Дрозденко предложил построить трассу в обход Приозерска

Дрозденко предложил построить трассу в обход Приозерска - РИА Новости, 24.02.2022

Дрозденко предложил построить трассу в обход Приозерска

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с предложением построить новую дорогу от федеральной трассы А-121 "Сортавала", которая "уведет"... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:25

2022-02-24T11:25

2022-02-24T17:25

приозерск

александр дрозденко

приозерский район

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с предложением построить новую дорогу от федеральной трассы А-121 "Сортавала", которая "уведет" грузовой транзит из города Приозерск и положительно скажется на экологии и туриндустрии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, сегодня состоялось первое в 2022 году заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина. Во время встречи глава Ленобласти выступил с предложением о строительстве новой дороги от федеральной трассы А-121 "Сортавала", соединяющей Санкт-Петербург с Республикой Карелия."Мы четко понимаем, что территория Приозерского района является своего рода природной жемчужиной области, куда летом приезжают тысячи людей. Вопрос автомобильной загруженности Приозерска с каждым годом становится все актуальнее и эту проблему надо решать", — сказал Дрозденко.Глава Ленинградской области выступил с инициативой строительства дороги на первом в 2022 году заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.В ходе заседания Дрозденко также обозначил дополнительную потребность области в федеральных субсидиях на 10 миллиардов рублей для реализации дорожных проектов на границе области и города. Речь идет про обход Мурино в створе Пискаревского проспекта, реконструкцию Дороги жизни и Колтушского шоссе, строительство развязки в Кудрово, реконструкцию дороги от Колутшского шоссе к Кудрово и подъезда ко Всеволожску от Колтушского шоссе.

https://ria.ru/20220218/energoeffektivnost-1773557749.html

приозерск

приозерский район

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Артем Смирнов

приозерск, александр дрозденко, приозерский район