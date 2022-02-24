https://ria.ru/20220224/prilozheniya-1774814196.html

Apple удалила приложения Промсвязьбанка из-за санкций

Apple удалила приложения Промсвязьбанка из-за санкций - РИА Новости, 24.02.2022

Apple удалила приложения Промсвязьбанка из-за санкций

Мобильные приложения Промсвязьбанка (ПСБ), в том числе для розничных клиентов, перестали отображаться в AppStore – компания Apple удалила их из-за введённых... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:38

2022-02-24T16:38

2022-02-24T16:57

экономика

технологии

промсвязьбанк

apple

санкции в отношении россии

google

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мобильные приложения Промсвязьбанка (ПСБ), в том числе для розничных клиентов, перестали отображаться в AppStore – компания Apple удалила их из-за введённых против банка санкций, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации."С 24 февраля мобильные приложения ПСБ перестали отображаться в AppStore - это "ПСБ" (приложение для розничных клиентов), "ПСБ Бизнес", "ПСБ инвестиции". Компания Apple удалила приложения из-за введенных санкций в отношении банка", - говорится в сообщении.Установленные приложения банка на смартфонах Apple продолжают работать в стандартном режиме, клиентам доступен полный функционал, уточнили в банке."В случае если приложение "ПСБ" на телефонах с операционной системой IOs не установлено, клиент может воспользоваться интернет-банком ib.psbank.ru", - отметили в пресс-службе.Корреспондент РИА Новости не нашел приложение ПСБ для розничных клиентов и в GooglePlay. В пресс-службе банка сообщили, что в настоящее время в GooglePlay доступны мобильные приложения "ПСБ Бизнес", "ПСБ Инвестиции" и ПСБ Corporate.Минфин США во вторник сообщил о введении санкций против двух российских финансовых институтов - ВЭБ и Промсвязьбанка, а также их дочерних компаний. Санкции в отношении нескольких фининститутов, по данным зарубежных СМИ, рассматривает и ЕС. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о введении санкций против пяти российских банков, включая Промсвязьбанк.Промсвязьбанк тогда заверял, что работает в штатном режиме и продолжает свою деятельность по всем направлениям, но есть ряд ограничений на проведение операций в иностранной валюте, а также использование карт банка на территории государств, объявивших санкции.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774795678.html

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774802151.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, технологии, промсвязьбанк, apple, санкции в отношении россии, google