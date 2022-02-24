14:30 24.02.2022 (обновлено: 14:48 24.02.2022)
Путин не планирует общение с прессой после встречи с премьером Пакистана
Президент России Путин не планирует общение с прессой после встречи с премьером Пакистана
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, проводит встречу с премьером Пакистана, общение с прессой по итогам переговоров не запланировано, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле. У него запланирован контакт в рамках рабочего визита премьер-министра Пакистана Имран Хана. Мы ожидаем, что в самое ближайшее время уже начнется беседа с Имран Ханом. Пакистан - наш достаточно важный партнер, в том числе и партнер в рамках организации сотрудничества. Путин встречался уже с Имран Ханом в Бишкеке в 2019 году, на саммите ШОС встречались, неоднократно говорили по телефону. Помимо набора двусторонних тем, конечно, там есть о чем поговорить в плане борьбы с терроризмом, в плане ситуации в регионе, поговорить по Афганистану, по другим делам", - рассказал Песков журналистам в четверг.
"Общение с прессой не запланировано", - добавил он.
Премьер Пакистана в среду начал официальный визит в Россию, в рамках которого проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Визит руководителя Пакистана в Москву стал первым за 23 года. В последний раз премьер-министр Пакистана посещал Россию с двусторонним визитом в марте 1999 года, тогда этот пост занимал Наваз Шариф.
Опубликовано: Игорь Тоноян