https://ria.ru/20220224/pressa-1774767955.html

Путин не планирует общение с прессой после встречи с премьером Пакистана

Путин не планирует общение с прессой после встречи с премьером Пакистана - РИА Новости, 24.02.2022

Путин не планирует общение с прессой после встречи с премьером Пакистана

Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, проводит встречу с премьером Пакистана, общение с прессой по итогам переговоров не запланировано,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:30

2022-02-24T14:30

2022-02-24T14:48

политика

россия

пакистан

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, проводит встречу с премьером Пакистана, общение с прессой по итогам переговоров не запланировано, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле. У него запланирован контакт в рамках рабочего визита премьер-министра Пакистана Имран Хана. Мы ожидаем, что в самое ближайшее время уже начнется беседа с Имран Ханом. Пакистан - наш достаточно важный партнер, в том числе и партнер в рамках организации сотрудничества. Путин встречался уже с Имран Ханом в Бишкеке в 2019 году, на саммите ШОС встречались, неоднократно говорили по телефону. Помимо набора двусторонних тем, конечно, там есть о чем поговорить в плане борьбы с терроризмом, в плане ситуации в регионе, поговорить по Афганистану, по другим делам", - рассказал Песков журналистам в четверг."Общение с прессой не запланировано", - добавил он.Премьер Пакистана в среду начал официальный визит в Россию, в рамках которого проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Визит руководителя Пакистана в Москву стал первым за 23 года. В последний раз премьер-министр Пакистана посещал Россию с двусторонним визитом в марте 1999 года, тогда этот пост занимал Наваз Шариф.

https://ria.ru/20220224/otnosheniya-1774309936.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, пакистан, владимир путин