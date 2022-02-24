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Путин не планирует общение с прессой после встречи с премьером Пакистана
Путин не планирует общение с прессой после встречи с премьером Пакистана - РИА Новости, 24.02.2022
Путин не планирует общение с прессой после встречи с премьером Пакистана
Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, проводит встречу с премьером Пакистана, общение с прессой по итогам переговоров не запланировано,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:30
2022-02-24T14:48
политика
россия
пакистан
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, проводит встречу с премьером Пакистана, общение с прессой по итогам переговоров не запланировано, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле. У него запланирован контакт в рамках рабочего визита премьер-министра Пакистана Имран Хана. Мы ожидаем, что в самое ближайшее время уже начнется беседа с Имран Ханом. Пакистан - наш достаточно важный партнер, в том числе и партнер в рамках организации сотрудничества. Путин встречался уже с Имран Ханом в Бишкеке в 2019 году, на саммите ШОС встречались, неоднократно говорили по телефону. Помимо набора двусторонних тем, конечно, там есть о чем поговорить в плане борьбы с терроризмом, в плане ситуации в регионе, поговорить по Афганистану, по другим делам", - рассказал Песков журналистам в четверг."Общение с прессой не запланировано", - добавил он.Премьер Пакистана в среду начал официальный визит в Россию, в рамках которого проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Визит руководителя Пакистана в Москву стал первым за 23 года. В последний раз премьер-министр Пакистана посещал Россию с двусторонним визитом в марте 1999 года, тогда этот пост занимал Наваз Шариф.
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политика, россия, пакистан, владимир путин
14:30 24.02.2022 (обновлено: 14:48 24.02.2022)
 
Путин не планирует общение с прессой после встречи с премьером Пакистана

Президент России Путин не планирует общение с прессой после встречи с премьером Пакистана

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг работает в Кремле, проводит встречу с премьером Пакистана, общение с прессой по итогам переговоров не запланировано, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле. У него запланирован контакт в рамках рабочего визита премьер-министра Пакистана Имран Хана. Мы ожидаем, что в самое ближайшее время уже начнется беседа с Имран Ханом. Пакистан - наш достаточно важный партнер, в том числе и партнер в рамках организации сотрудничества. Путин встречался уже с Имран Ханом в Бишкеке в 2019 году, на саммите ШОС встречались, неоднократно говорили по телефону. Помимо набора двусторонних тем, конечно, там есть о чем поговорить в плане борьбы с терроризмом, в плане ситуации в регионе, поговорить по Афганистану, по другим делам", - рассказал Песков журналистам в четверг.
"Общение с прессой не запланировано", - добавил он.
Премьер Пакистана в среду начал официальный визит в Россию, в рамках которого проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Визит руководителя Пакистана в Москву стал первым за 23 года. В последний раз премьер-министр Пакистана посещал Россию с двусторонним визитом в марте 1999 года, тогда этот пост занимал Наваз Шариф.
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим пакистанским коллегой Шахом Махмудом Куреши, Пакистан - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
02:03
Межгосударственные отношения России и Пакистана
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
ПолитикаРоссияПакистанВладимир Путин
 
 
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