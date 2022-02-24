Политик: США воспользуются признанием ДНР и ЛНР для эскалации на Украине
Американский политик Тахер: США используют признание ДНР и ЛНР для эскалации на Украине
Белый дом в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена будет использовать решение РФ признать независимость ДНР и ЛНР как повод для эскалации напряженности на Украине, заявил РИА Новости бывавший кандидат от республиканцев в сенат США Ибра Тахер.
"Теперь заявление президента (России) Владимира Путина о признании самопровозглашенных республик и сотрудничестве с ними будет использовано администрацией Байдена для оправдания дальнейшей эскалации напряженности", - прокомментировал Тахер.
Как отметил Тахер, было предсказуемо, что администрация США во главе с Байденом будет добиваться эскалации напряженности в отношениях с Россией сразу "на нескольких фронтах", включая Украину, Белоруссию и Сирию.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Максим Горбачев