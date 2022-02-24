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Канцлер Австрии объявил о заморозке "Северного потока — 2"

Канцлер Австрии объявил о заморозке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.02.2022

Канцлер Австрии объявил о заморозке "Северного потока — 2"

Проект "Северный поток — 2" заморожен из-за военной операции на Украине, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер."Это только одна из многих мер, которые мы примем, РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:14

2022-02-24T13:14

2022-02-24T13:51

северный поток — 2

обострение ситуации в днр и лнр

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австрия

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ВЕНА, 24 фев — РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" заморожен из-за военной операции на Украине, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер."Это только одна из многих мер, которые мы примем, чтобы показать России, что в Европе не будет проявлено к ней понимание, когда политика совершается путем насилия", — заявил он, выступая на заседании Национального совета Австрии с посланием.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2022-02-24T13:14 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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