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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/potok-1774738034.html
Канцлер Австрии объявил о заморозке "Северного потока — 2"
Канцлер Австрии объявил о заморозке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.02.2022
Канцлер Австрии объявил о заморозке "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток — 2" заморожен из-за военной операции на Украине, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер."Это только одна из многих мер, которые мы примем, РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:14
2022-02-24T13:51
северный поток — 2
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
ситуация в днр и лнр
россия
австрия
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ВЕНА, 24 фев — РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" заморожен из-за военной операции на Украине, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер."Это только одна из многих мер, которые мы примем, чтобы показать России, что в Европе не будет проявлено к ней понимание, когда политика совершается путем насилия", — заявил он, выступая на заседании Национального совета Австрии с посланием.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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северный поток — 2, в мире, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр, россия, австрия, карл нехаммер, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс
13:14 24.02.2022 (обновлено: 13:51 24.02.2022)
 
Канцлер Австрии объявил о заморозке "Северного потока — 2"

Канцлер Австрии Нехаммер объявил о заморозке "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Перейти в фотобанк
Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Читать ria.ru в
ВЕНА, 24 фев — РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" заморожен из-за военной операции на Украине, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Это только одна из многих мер, которые мы примем, чтобы показать России, что в Европе не будет проявлено к ней понимание, когда политика совершается путем насилия", — заявил он, выступая на заседании Национального совета Австрии с посланием.
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСеверный поток — 2В миреВладимир ПутинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияАвстрияКарл НехаммерДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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