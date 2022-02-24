https://ria.ru/20220224/potok-1774738034.html
Канцлер Австрии объявил о заморозке "Северного потока — 2"
Канцлер Австрии объявил о заморозке "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.02.2022
Канцлер Австрии объявил о заморозке "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток — 2" заморожен из-за военной операции на Украине, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер."Это только одна из многих мер, которые мы примем, РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:14
2022-02-24T13:14
2022-02-24T13:51
северный поток — 2
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
ситуация в днр и лнр
россия
австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766061275_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_ec5e311188de26e7bed6c9f82dd800e3.jpg
ВЕНА, 24 фев — РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" заморожен из-за военной операции на Украине, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер."Это только одна из многих мер, которые мы примем, чтобы показать России, что в Европе не будет проявлено к ней понимание, когда политика совершается путем насилия", — заявил он, выступая на заседании Национального совета Австрии с посланием.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
украина
россия
австрия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766061275_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2b189abef1c36d66ac697876093dc96c.jpg
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2022-02-24T13:14
true
PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток — 2, в мире, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр, россия, австрия, карл нехаммер, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс
13:14 24.02.2022 (обновлено: 13:51 24.02.2022)
Канцлер Австрии объявил о заморозке "Северного потока — 2"
Канцлер Австрии Нехаммер объявил о заморозке "Северного потока — 2"