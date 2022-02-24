https://ria.ru/20220224/potok-1774697187.html

В Германии допустили запуск "Северного потока — 2" без сертификации

В Германии допустили запуск "Северного потока — 2" без сертификации - РИА Новости, 24.02.2022

В Германии допустили запуск "Северного потока — 2" без сертификации

Теоретически ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" возможен и без сертификации регулятора, штраф составит до одного миллиона евро, сообщила в четверг газета... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:30

2022-02-24T11:30

2022-02-24T11:42

экономика

северный поток — 2

германия

владимир путин

маттиас варниг

роберт хабек

россия

сша

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БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Теоретически ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" возможен и без сертификации регулятора, штраф составит до одного миллиона евро, сообщила в четверг газета Handelsblatt, комментируя санкции США в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG.Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства. Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.Ранее Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Как заявила на брифинге в среду представитель минэкономики ФРГ, решение принято в связи с новым "положением дел и юридической ситуацией", в том числе из-за событий на востоке Украины. Чтобы начать заново процедуру сертификации, минэкономики ФРГ должно подготовить новую справку о национальной безопасности энергетического обеспечения, на ее основании регулятор - Федеральное сетевое агентство - примет соответствующее решение.Прекращение сертификации "Северного потока 2" два дня назад не было связано с санкциями, однако ограничительные меры США привели к тому, что газопровод не может быть запущен, заявил в прямом эфире телеканала ARD в четверг глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек."Теоретически ввод в эксплуатацию возможен и без сертификации Федерального сетевого агентства. Хотя это будет представлять собой нарушение применимого законодательства, это нарушение может быть наказано только единовременным штрафом в размере до одного миллиона евро. По сравнению с предполагаемой стоимостью строительства газопровода в более чем десять миллиардов евро сумма будет незначительной", - пишет газета.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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https://ria.ru/20220223/tseny-1774553514.html

https://ria.ru/20220223/strakhovka-1774524248.html

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Станислав Ванд

экономика, северный поток — 2, германия, владимир путин, маттиас варниг, роберт хабек, россия, сша, украина, ard, министерство финансов сша, nord stream 2 ag