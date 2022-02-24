Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220224/potok-1774697187.html
В Германии допустили запуск "Северного потока — 2" без сертификации
В Германии допустили запуск "Северного потока — 2" без сертификации - РИА Новости, 24.02.2022
В Германии допустили запуск "Северного потока — 2" без сертификации
Теоретически ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" возможен и без сертификации регулятора, штраф составит до одного миллиона евро, сообщила в четверг газета... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:30
2022-02-24T11:42
экономика
северный поток — 2
германия
владимир путин
маттиас варниг
роберт хабек
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_6faa01adb3737454674410305b5d42f6.jpg
БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Теоретически ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" возможен и без сертификации регулятора, штраф составит до одного миллиона евро, сообщила в четверг газета Handelsblatt, комментируя санкции США в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG.Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства. Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.Ранее Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Как заявила на брифинге в среду представитель минэкономики ФРГ, решение принято в связи с новым "положением дел и юридической ситуацией", в том числе из-за событий на востоке Украины. Чтобы начать заново процедуру сертификации, минэкономики ФРГ должно подготовить новую справку о национальной безопасности энергетического обеспечения, на ее основании регулятор - Федеральное сетевое агентство - примет соответствующее решение.Прекращение сертификации "Северного потока 2" два дня назад не было связано с санкциями, однако ограничительные меры США привели к тому, что газопровод не может быть запущен, заявил в прямом эфире телеканала ARD в четверг глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек."Теоретически ввод в эксплуатацию возможен и без сертификации Федерального сетевого агентства. Хотя это будет представлять собой нарушение применимого законодательства, это нарушение может быть наказано только единовременным штрафом в размере до одного миллиона евро. По сравнению с предполагаемой стоимостью строительства газопровода в более чем десять миллиардов евро сумма будет незначительной", - пишет газета.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220223/shreder-1774597494.html
https://ria.ru/20220223/tseny-1774553514.html
https://ria.ru/20220223/strakhovka-1774524248.html
германия
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761767414_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_8690b9cfacb41d7fc10e61ac2d66d63a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, северный поток — 2, германия, владимир путин, маттиас варниг, роберт хабек, россия, сша, украина, ard, министерство финансов сша, nord stream 2 ag
11:30 24.02.2022 (обновлено: 11:42 24.02.2022)
 
В Германии допустили запуск "Северного потока — 2" без сертификации

СМИ: ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2" возможен и без сертификации регулятора

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 фев – РИА Новости. Теоретически ввод в эксплуатацию "Северного потока 2" возможен и без сертификации регулятора, штраф составит до одного миллиона евро, сообщила в четверг газета Handelsblatt, комментируя санкции США в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG.
Министерство финансов США в среду ввело санкции в отношении оператора российского газопровода "Северный поток 2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, говорится в обнародованном заявлении американского ведомства. Помимо этого, минфин США опубликовал генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.
Глава комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 23:21
Санкции США против "Северного потока — 2" не затронут Шредера, сообщили СМИ
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии прекратило сертификацию "Северного потока 2", так как документ, на основании которого проходила данная процедура, был отозван немецким правительством. Как заявила на брифинге в среду представитель минэкономики ФРГ, решение принято в связи с новым "положением дел и юридической ситуацией", в том числе из-за событий на востоке Украины. Чтобы начать заново процедуру сертификации, минэкономики ФРГ должно подготовить новую справку о национальной безопасности энергетического обеспечения, на ее основании регулятор - Федеральное сетевое агентство - примет соответствующее решение.
Прекращение сертификации "Северного потока 2" два дня назад не было связано с санкциями, однако ограничительные меры США привели к тому, что газопровод не может быть запущен, заявил в прямом эфире телеканала ARD в четверг глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.
"Теоретически ввод в эксплуатацию возможен и без сертификации Федерального сетевого агентства. Хотя это будет представлять собой нарушение применимого законодательства, это нарушение может быть наказано только единовременным штрафом в размере до одного миллиона евро. По сравнению с предполагаемой стоимостью строительства газопровода в более чем десять миллиардов евро сумма будет незначительной", - пишет газета.
Изготовление шаровых клапанов для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе PetrolValves в Милане - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:39
ЕК: остановка сертификации "Северного потока — 2" не увеличит цены на газ
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 13:04
Страховая компания Munich Re отменила контракт по "Северному потоку — 2"
Опубликовано: Станислав Ванд
 
ЭкономикаСеверный поток — 2ГерманияВладимир ПутинМаттиас ВарнигРоберт ХабекРоссияСШАУкраинаARDМинистерство финансов СШАNord Stream 2 AG
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала