https://ria.ru/20220224/poteri-1774684564.html

Минобороны опровергло заявление ВСУ о "потерях российской бронетехники"

Минобороны опровергло заявление ВСУ о "потерях российской бронетехники" - РИА Новости, 24.02.2022

Минобороны опровергло заявление ВСУ о "потерях российской бронетехники"

Заявление главнокомандующего ВСУ о якобы потерях российских самолетов и бронетехники является "полным враньем", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:51

2022-02-24T10:51

2022-02-24T17:46

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Заявление главнокомандующего ВСУ о якобы потерях российских самолетов и бронетехники является "полным враньем", сообщили в Минобороны России."Заявление главнокомандующего ВСУ В. Залужного о якобы потерях российских самолетов и бронетехники является полным враньем", — заявили в ведомстве.Утром в четверг президент Российской Федераци Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы Российской Федерации не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), россия