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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украинцам в России ничего не угрожает, заявили в МИД
Украинцам в России ничего не угрожает, заявили в МИД - РИА Новости, 24.02.2022
Украинцам в России ничего не угрожает, заявили в МИД
Посольству и гражданам Украины в России, в отличие от российских дипломатов на Украине, ничего не угрожает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:56
2022-02-24T19:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Посольству и гражданам Украины в России, в отличие от российских дипломатов на Украине, ничего не угрожает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".Ранее обе страны сообщили об эвакуации своих представительств."Посольству Украины в России, как и дипломатам украинским и консульским учреждениям на территории Российской Федерации, ничего не угрожало и не угрожает. Но, видимо, это решение украинской стороны, тем более они говорили о разрыве дипотношений и так далее", — сказала она.Захарова отметила, что эвакуация сотрудников российской дипмиссии проходила в условиях реальной опасности для их жизни — им поступали угрозы физической расправы.Несколько часов назад Киев объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
17:56 24.02.2022 (обновлено: 19:29 24.02.2022)
 
Украинцам в России ничего не угрожает, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: посольству Украины и украинцам в России ничто не угрожает

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосольство Украины в Москве
Посольство Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Посольство Украины в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Посольству и гражданам Украины в России, в отличие от российских дипломатов на Украине, ничего не угрожает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Ранее обе страны сообщили об эвакуации своих представительств.
"Посольству Украины в России, как и дипломатам украинским и консульским учреждениям на территории Российской Федерации, ничего не угрожало и не угрожает. Но, видимо, это решение украинской стороны, тем более они говорили о разрыве дипотношений и так далее", — сказала она.
Захарова отметила, что эвакуация сотрудников российской дипмиссии проходила в условиях реальной опасности для их жизни — им поступали угрозы физической расправы.
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В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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