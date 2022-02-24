https://ria.ru/20220224/posolstvo-1774839255.html

Украинцам в России ничего не угрожает, заявили в МИД

Украинцам в России ничего не угрожает, заявили в МИД - РИА Новости, 24.02.2022

Украинцам в России ничего не угрожает, заявили в МИД

Посольству и гражданам Украины в России, в отличие от российских дипломатов на Украине, ничего не угрожает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:56

2022-02-24T17:56

2022-02-24T19:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Посольству и гражданам Украины в России, в отличие от российских дипломатов на Украине, ничего не угрожает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".Ранее обе страны сообщили об эвакуации своих представительств."Посольству Украины в России, как и дипломатам украинским и консульским учреждениям на территории Российской Федерации, ничего не угрожало и не угрожает. Но, видимо, это решение украинской стороны, тем более они говорили о разрыве дипотношений и так далее", — сказала она.Захарова отметила, что эвакуация сотрудников российской дипмиссии проходила в условиях реальной опасности для их жизни — им поступали угрозы физической расправы.Несколько часов назад Киев объявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/dialog-1774823923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова