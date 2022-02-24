https://ria.ru/20220224/posolstvo-1774780985.html

МИД Украины начал эвакуацию посольства в Москве

МИД Украины начал эвакуацию посольства в Москве - РИА Новости, 24.02.2022

МИД Украины начал эвакуацию посольства в Москве

МИД Украины заявил, что отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в РФ для проведения консультаций и начал эвакуацию украинского посольства в... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:03

2022-02-24T15:03

2022-02-24T15:16

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. МИД Украины заявил, что отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в РФ для проведения консультаций и начал эвакуацию украинского посольства в Москве."МИД Украины... отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций и начал эвакуацию украинского посольства в Москве", - говорится в сообщении на сайте министерства.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220223/evakuatsiya-1774541633.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774758235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, мид украины, москва, ситуация в днр и лнр