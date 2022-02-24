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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/posolstvo-1774780985.html
МИД Украины начал эвакуацию посольства в Москве
МИД Украины начал эвакуацию посольства в Москве - РИА Новости, 24.02.2022
МИД Украины начал эвакуацию посольства в Москве
МИД Украины заявил, что отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в РФ для проведения консультаций и начал эвакуацию украинского посольства в... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:03
2022-02-24T15:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
мид украины
москва
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. МИД Украины заявил, что отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в РФ для проведения консультаций и начал эвакуацию украинского посольства в Москве."МИД Украины... отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций и начал эвакуацию украинского посольства в Москве", - говорится в сообщении на сайте министерства.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220223/evakuatsiya-1774541633.html
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774758235.html
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в мире, россия, украина, мид украины, москва, ситуация в днр и лнр
15:03 24.02.2022 (обновлено: 15:16 24.02.2022)
 
МИД Украины начал эвакуацию посольства в Москве

МИД Украины отозвал временного поверенного и начал эвакуацию посольства в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосольство Украины в Москве
Посольство Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Посольство Украины в Москве
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. МИД Украины заявил, что отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в РФ для проведения консультаций и начал эвакуацию украинского посольства в Москве.
"МИД Украины... отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций и начал эвакуацию украинского посольства в Москве", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Здание посольства России в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 15:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Посольство России в Киеве начало эвакуацию дипмиссии
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Вопрос смены режима на Украине решат сами украинцы, заявили в Кремле
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМИД УкраиныМоскваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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