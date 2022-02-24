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Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан
Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан - РИА Новости, 24.02.2022
Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан
Представитель посольства Украины Москве сообщил, что прием граждан ни сегодня, ни в ближайшее время вестись не будет, передает корреспондент РИА новости. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:35
2022-02-24T09:35
в мире
дмитрий кулеба
андрей руденко
москва
россия
киев
мид украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Представитель посольства Украины Москве сообщил, что прием граждан ни сегодня, ни в ближайшее время вестись не будет, передает корреспондент РИА новости.К открытию посольства Украины в Москве к 09.00 мск у входа в здание собралась небольшая очередь. Однако представитель посольства вышел к собравшимся и сообщил, что в ближайшее время приема не будет, в том числе для тех, кто по записи. Сотрудник диппредставительства повторил объявление на русском и украинском языках.На вопрос, как попасть на прием, в том числе для замены утерянных документов, сотрудник предложил звонить на горячую линию посольства или дождаться информации на сайте. "В ближайшее время вся информация будет на сайте посольства", - сказал он.В целом, обстановка у посольства спокойная. У входа в здание дежурят лишь два полицейских.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева. Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатические отношения с РФ надо было разорвать еще в 2014 году, Киев проанализировал последствия и считает, что сейчас такое решение отвечает интересам Украины.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/germaniya-1774659172.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220224/ukraina-1774655919.html
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в мире, дмитрий кулеба, андрей руденко, москва, россия, киев, мид украины, владимир зеленский
09:35 24.02.2022
 
Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан

Посольство Украины в Москве полностью прекратило прием граждан

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосольство Украины в Москве
Посольство Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посольство Украины в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Представитель посольства Украины Москве сообщил, что прием граждан ни сегодня, ни в ближайшее время вестись не будет, передает корреспондент РИА новости.
К открытию посольства Украины в Москве к 09.00 мск у входа в здание собралась небольшая очередь. Однако представитель посольства вышел к собравшимся и сообщил, что в ближайшее время приема не будет, в том числе для тех, кто по записи. Сотрудник диппредставительства повторил объявление на русском и украинском языках.
На вопрос, как попасть на прием, в том числе для замены утерянных документов, сотрудник предложил звонить на горячую линию посольства или дождаться информации на сайте. "В ближайшее время вся информация будет на сайте посольства", - сказал он.
В целом, обстановка у посольства спокойная. У входа в здание дежурят лишь два полицейских.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Бербок заявила, что мир "не забудет" России военные действия на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева. Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатические отношения с РФ надо было разорвать еще в 2014 году, Киев проанализировал последствия и считает, что сейчас такое решение отвечает интересам Украины.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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МЧС Украины сообщило о первых потерянных ВСУ населенных пунктах
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
В миреДмитрий КулебаАндрей РуденкоМоскваРоссияКиевМИД УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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