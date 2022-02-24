https://ria.ru/20220224/posolstvo-1774660667.html

Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан

Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан - РИА Новости, 24.02.2022

Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан

Представитель посольства Украины Москве сообщил, что прием граждан ни сегодня, ни в ближайшее время вестись не будет, передает корреспондент РИА новости. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:35

2022-02-24T09:35

2022-02-24T09:35

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Представитель посольства Украины Москве сообщил, что прием граждан ни сегодня, ни в ближайшее время вестись не будет, передает корреспондент РИА новости.К открытию посольства Украины в Москве к 09.00 мск у входа в здание собралась небольшая очередь. Однако представитель посольства вышел к собравшимся и сообщил, что в ближайшее время приема не будет, в том числе для тех, кто по записи. Сотрудник диппредставительства повторил объявление на русском и украинском языках.На вопрос, как попасть на прием, в том числе для замены утерянных документов, сотрудник предложил звонить на горячую линию посольства или дождаться информации на сайте. "В ближайшее время вся информация будет на сайте посольства", - сказал он.В целом, обстановка у посольства спокойная. У входа в здание дежурят лишь два полицейских.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева. Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатические отношения с РФ надо было разорвать еще в 2014 году, Киев проанализировал последствия и считает, что сейчас такое решение отвечает интересам Украины.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/germaniya-1774659172.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/ukraina-1774655919.html

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Варвара Скокшина

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