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МИД Румынии вызвал российского посла

МИД Румынии вызвал российского посла - РИА Новости, 24.02.2022

МИД Румынии вызвал российского посла

Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в министерство иностранных дел Румынии, чтобы ознакомиться с официальной позиций Румынии по ситуации на... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:47

2022-02-24T15:47

2022-02-24T15:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

богдан ауреску

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КИШИНЕВ, 24 фев — РИА Новости. Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван в министерство иностранных дел Румынии, чтобы ознакомиться с официальной позиций Румынии по ситуации на Украине, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны."В контексте военной агрессии России против Украины, которой предшествовало нелегитимное признание Россией так называемых сепаратистских "республик" Донецкой и Луганской, а также в связи с аналогичными шагами, предпринятыми всеми государствами-членами ЕС, министр иностранных дел Богдан Ауреску распорядился вызвать посла РФ в Румынии в штаб-квартиру МИД 24 февраля", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.По этому поводу госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота направил послание, в котором самым решительным образом осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР, а также "агрессию" в адрес Украины. Он заявил, что эти действия являются серьезным нарушением международного права и международных обязательств Российской Федерации.В то же время он подтвердил единство и солидарность западного сообщества с Украиной и отметил, что комплекс ограничительных мер, уже принятых против России, будет дополнен.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, богдан ауреску, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, румыния, украина, донбасс