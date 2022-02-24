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МИД Дании вызвал российского посла

МИД Дании вызвал российского посла - РИА Новости, 24.02.2022

МИД Дании вызвал российского посла

Министерство иностранных дел Дании вызвало посла России в этой стране Владимира Барбина для беседы с главой департамента МИДа, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:37

2022-02-24T15:37

2022-02-24T15:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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мид дании‎

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МУРМАНСК, 24 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Дании вызвало посла России в этой стране Владимира Барбина для беседы с главой департамента МИДа, сообщила пресс-служба дипломатического ведомства королевства."Посол России Владимир Барбин в четверг в первой половине дня был вызван в МИД Дании для разговора с главой департамента Йеспером Мёллером Сёренсеном. Цель – выразить резкое осуждение российской военной операции на Украине", - говорится в сообщении.В МИДе добавили, что вызов посла на беседу был поручением главы МИД Йеппе Кофода, и пояснили, что вызов иностранного посла для беседы с главой департамента практикуется крайне редко. Обычно такие встречи проводит начальник отдела ведомства. Кроме того, во вторник российского посла уже вызывали в МИД, и его вторичный вызов является показателем того, "насколько серьезно правительство Дании относится к российскому наступлению", - отмечено далее в пресс-релизе.Сам Кофод осудил действия России и назвал их "темной главой в европейской истории". "Дания приложит все усилия, чтобы в отношении России были применены самые жесткие санкции, которые она когда-либо видела. И мы готовы принять новые меры предосторожности для поддержания собственной безопасности с нашими союзниками", - цитируются в сообщении слова Кофода.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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