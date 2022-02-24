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Глава МИД Хорватии встретился с российским послом

Глава МИД Хорватии встретился с российским послом - РИА Новости, 24.02.2022

Глава МИД Хорватии встретился с российским послом

Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман провел встречу с послом России Андреем Нестеренко, осудил спецоперацию РФ по демилитаризации Украины и призвал к... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:23

2022-02-24T14:23

2022-02-24T14:35

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БЕЛГРАД, 24 фев – РИА Новости. Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман провел встречу с послом России Андреем Нестеренко, осудил спецоперацию РФ по демилитаризации Украины и призвал к прекращению "нападений"."Глава МИД встретился с послом Нестеренко. Он остро осудил российскую агрессию на Украину, которую назвал грубым нарушением международного права и украинского суверенитета, и призвал к срочному прекращению нападений", - сообщило хорватское министерство в Twitter.Утром в четверг Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, хорватия, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр