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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Путин: попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными
Путин: попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными - РИА Новости, 24.02.2022
Путин: попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными
Попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:57
2022-02-24T07:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
нато
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.Он напомнил о поддержке Западом сепаратистов в нашей стране."Каких жертв, каких потерь нам тогда все это стоило, через какие испытания пришлось пройти, прежде чем окончательно сломали хребет терроризму на Кавказе. Мы помним это и никогда не забудем", - сказал Путин.По его словам, были попытки навязать изнутри псевдоценности, которые прямо ведут к деградации и вырождению. "Это никогда не получится", - отметил президент.Несмотря на все это, Россия в очередной раз предприняла попытку договориться с НАТО о нерасширении."Все тщетно", - заявил Путин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, нато, украина
07:57 24.02.2022
 
Путин: попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными

Президент Путин: попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.
"После развала СССР при всей беспрецедентной открытости новой современной России, готовности честно работать с США и другими западными партнерами в условиях одностороннего разоружения, нас попытались дожать, добить и разрушить окончательно. Так и было в 1990-е годы, начале 2000-х годов", - сказал Путин.
Он напомнил о поддержке Западом сепаратистов в нашей стране.
"Каких жертв, каких потерь нам тогда все это стоило, через какие испытания пришлось пройти, прежде чем окончательно сломали хребет терроризму на Кавказе. Мы помним это и никогда не забудем", - сказал Путин.
По его словам, были попытки навязать изнутри псевдоценности, которые прямо ведут к деградации и вырождению. "Это никогда не получится", - отметил президент.
Несмотря на все это, Россия в очередной раз предприняла попытку договориться с НАТО о нерасширении.
"Все тщетно", - заявил Путин.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя назвал корнем кризиса на Украине саботаж минских соглашений
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияНАТОУкраина
 
 
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