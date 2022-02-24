https://ria.ru/20220224/popytki-1774636941.html
Путин: попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными
Путин: попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными - РИА Новости, 24.02.2022
Путин: попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными
Попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:57
2022-02-24T07:57
2022-02-24T07:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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нато
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.Он напомнил о поддержке Западом сепаратистов в нашей стране."Каких жертв, каких потерь нам тогда все это стоило, через какие испытания пришлось пройти, прежде чем окончательно сломали хребет терроризму на Кавказе. Мы помним это и никогда не забудем", - сказал Путин.По его словам, были попытки навязать изнутри псевдоценности, которые прямо ведут к деградации и вырождению. "Это никогда не получится", - отметил президент.Несмотря на все это, Россия в очередной раз предприняла попытку договориться с НАТО о нерасширении."Все тщетно", - заявил Путин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, украина
Путин: попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными
Президент Путин: попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными