https://ria.ru/20220224/popytki-1774636941.html

Путин: попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными

Путин: попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными - РИА Новости, 24.02.2022

Путин: попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными

Попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:57

2022-02-24T07:57

2022-02-24T07:57

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам.Он напомнил о поддержке Западом сепаратистов в нашей стране."Каких жертв, каких потерь нам тогда все это стоило, через какие испытания пришлось пройти, прежде чем окончательно сломали хребет терроризму на Кавказе. Мы помним это и никогда не забудем", - сказал Путин.По его словам, были попытки навязать изнутри псевдоценности, которые прямо ведут к деградации и вырождению. "Это никогда не получится", - отметил президент.Несмотря на все это, Россия в очередной раз предприняла попытку договориться с НАТО о нерасширении."Все тщетно", - заявил Путин.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, нато, украина