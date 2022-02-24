https://ria.ru/20220224/ponarovskaya-1774808958.html

"Много того, что хочется забыть": Понаровская раскрыла секрет своего успеха

"Много того, что хочется забыть": Понаровская раскрыла секрет своего успеха - РИА Новости, 24.02.2022

"Много того, что хочется забыть": Понаровская раскрыла секрет своего успеха

Ирина Понаровская раскрыла секрет своего успеха. Мнением она поделилась с 7days.ru. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:29

2022-02-24T18:29

2022-02-24T18:29

шоубиз

ирина понаровская

знаменитости

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ирина Понаровская раскрыла секрет своего успеха. Мнением она поделилась с 7days.ru.Еще один из факторов, который позволил артистке добиться признания, — работа над собой. Она и сейчас считает, что ей есть куда расти, и поэтому записалась на уроки по вокалу."Я же слышу, как поют молодые артисты. Они это делают совершенно иначе. Мне нужно перестроиться на этот лад. Вообще, считаю, что нужно продолжать учиться в любом возрасте, развиваться", — уверена исполнительница. Понаровская блистала на сцене в 1980 — 1990-ые годы. На время она оставила карьеру, чтобы проводить больше времени с сыном и внуками. Недавно певица решила вернуться в шоу-бизнес. В середине ноября звезда представила клип на новую песню. Ролик был создан с командой Максима Фадеева.

https://ria.ru/20211122/ponarovskaya-1760163640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

ирина понаровская, знаменитости