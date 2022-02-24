https://ria.ru/20220224/ponarovskaya-1774808958.html
"Много того, что хочется забыть": Понаровская раскрыла секрет своего успеха
"Много того, что хочется забыть": Понаровская раскрыла секрет своего успеха - РИА Новости, 24.02.2022
"Много того, что хочется забыть": Понаровская раскрыла секрет своего успеха
Ирина Понаровская раскрыла секрет своего успеха. Мнением она поделилась с 7days.ru. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:29
2022-02-24T18:29
2022-02-24T18:29
шоубиз
ирина понаровская
знаменитости
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ирина Понаровская раскрыла секрет своего успеха. Мнением она поделилась с 7days.ru.Еще один из факторов, который позволил артистке добиться признания, — работа над собой. Она и сейчас считает, что ей есть куда расти, и поэтому записалась на уроки по вокалу."Я же слышу, как поют молодые артисты. Они это делают совершенно иначе. Мне нужно перестроиться на этот лад. Вообще, считаю, что нужно продолжать учиться в любом возрасте, развиваться", — уверена исполнительница. Понаровская блистала на сцене в 1980 — 1990-ые годы. На время она оставила карьеру, чтобы проводить больше времени с сыном и внуками. Недавно певица решила вернуться в шоу-бизнес. В середине ноября звезда представила клип на новую песню. Ролик был создан с командой Максима Фадеева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина понаровская, знаменитости
"Много того, что хочется забыть": Понаровская раскрыла секрет своего успеха
Ирина Понаровская назвала везение секретом ее успеха и записалась на уроки вокала
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
Ирина Понаровская раскрыла секрет своего успеха. Мнением она поделилась
с 7days.ru.
"Есть такие люди, которых называют "прущими". Вот я такая. Мне всегда везло, и я пользовалась выпадающими возможностями. Я всегда была благодарна за все. При этом нужно понимать, что в моей жизни случалось много того, что хочется забыть", — говорит певица.
Еще один из факторов, который позволил артистке добиться признания, — работа над собой. Она и сейчас считает, что ей есть куда расти, и поэтому записалась на уроки по вокалу.
"Я же слышу, как поют молодые артисты. Они это делают совершенно иначе. Мне нужно перестроиться на этот лад. Вообще, считаю, что нужно продолжать учиться в любом возрасте, развиваться", — уверена исполнительница.
Понаровская блистала на сцене в 1980 — 1990-ые годы. На время она оставила карьеру, чтобы проводить больше времени с сыном и внуками. Недавно певица решила вернуться в шоу-бизнес. В середине ноября звезда представила
клип на новую песню. Ролик был создан с командой Максима Фадеева.
Опубликовано: Елена Громова